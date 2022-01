Les options du Bayern Munich contre le FC Köln se précisent

Selon un rapport de Bild, les options du Bayern Munich pour le match de Bundesliga de ce week-end sont devenues plus claires.

À ce jour, Julian Nagelsmann a une équipe A et B claire en vue et prête à partir. L’équipe B, bien sûr, serait apparemment un scénario « Doomsday » si plus de la moitié était appelée à agir.

Jetez un œil à la façon dont Bild dit que la liste du Bayern Munich est regroupée en ce moment :

A-Eleven possible : Manuel Neuer — Benjamin Pavard, Niklas Süle, Angelo Brückner — Joshua Kimmich, Marc Roca — Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala, Marcel Sabitzer — Robert Lewandowski. Possible B-Eleven : Sven Ulreich — Jamie Lawrence, Nicolas Feldhahn, Omar Richards — Corentin Tolisso, Bright Arrey-Mbi — Nemanja Motika, Timo Kern, Paul Wanner, Malik Tillman — Lucas Copado

L’inclusion de Brückner est apparemment sortie de nulle part. Tolisso et Richards pourraient avoir besoin d’un peu plus de temps pour se remettre de leurs combats respectifs avec COVID-19.