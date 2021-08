Les options Gabriel Deck se poursuivent à Oklahoma City Thunder

Panorama décourageant celui qui présente Le tonnerre d’Oklahoma City concernant ses aspirations sportives cette saison, qui pourraient être qualifiées d’inexistantes en termes de résultats. Toutes les illusions de celles d’OKC reposent sur le développement de jeunes talents, cette saison étant le point de départ d’un projet de longue haleine avec lequel ils devraient émerger et laisser derrière eux les frustrations qu’ils traînent depuis des années. Durant, Harden, Westbrook, Paul ou Carmelo ont été les protagonistes des tentatives permanentes de ce petit marché peu attrayant pour les stars, qui ont sorti leur chéquier pour tenter de gagner une bague qui leur a échappé. L’un des protagonistes de ce processus de réanimation pourrait être Pont Gabriel, mais l’Argentin n’est pas assuré de sa permanence dans l’équipe.

Après avoir tout misé pour aller en NBA, laissant la saison du Real Madrid à son moment le plus important, l’Argentin se heurte à la dure réalité de ne pas savoir s’il y a un trou pour lui dans l’équipe, et d’être un joueur de tactique difficile. et la forme physique dans la meilleure ligue du monde. Il n’en finit pas de convaincre un staff technique qui compte 13 joueurs avec un contrat garanti dans l’effectif, tandis que le quatrième a repêché, Aaron William, a décroché un double contrat, tout comme Josh Hall. Ainsi, il y aurait deux places disponibles, dont l’une semble claire à Vit Krejci, avec un seul poste vacant pour deux candidats : Deck et Charlie Brown, un gardien doté d’un bon physique et de capacités défensives notables, dont le niveau n’est pas stellaire, mais qui semble mieux adapté aux besoins du Thunder.

Deck a beaucoup de concurrence dans sa position

Et c’est qu’en position de Pont Gabriel il y a des noms aussi importants que Lu Dort, Aleksey Pokusevski, Darius Bazley ou Kenrich Williams, montrant un manque absolu d’avant-garde puisque Giddey et Tre Mann se sentent plus à l’aise dans la position de 1. Les doutes de l’Argentin sont si clairs qu’il a Des rumeurs ont fait état d’éventuels contacts avec un club européen, notamment le FC Barcelone. Ce serait dommage s’il était contraint de quitter la franchise et la ligue sans avoir eu de réelles opportunités de montrer sa valeur, même si le mieux qui pourrait lui arriver serait peut-être de changer d’air et de rejoindre une équipe où il pourra briller davantage.