Les options hypothécaires se multiplient pour les propriétaires locataires pour la première fois

À mesure que le nombre de propriétaires loueurs pour la première fois a augmenté, la disponibilité des prêts hypothécaires augmente pour les nouveaux propriétaires. Qu’est-ce que cela signifie pour le secteur?

Au cours des 12 derniers mois, le pourcentage de contrats de prêt hypothécaire disponibles pour les propriétaires qui louent pour la première fois a augmenté. Le nombre de transactions a diminué d’année en année. Cependant, la disponibilité des prêts hypothécaires a globalement diminué tout au long de la pandémie COVID-19.

Au 1er février 2020, 1635 contrats hypothécaires étaient disponibles pour les nouveaux investisseurs. Un an plus tard, ce chiffre est tombé à 1 311, mais le pourcentage du marché de l’achat-location disponible pour les nouveaux propriétaires est passé de 61% à 65%.

Eleanor Williams de Moneyfacts déclare: «La disponibilité globale s’est fortement contractée l’année dernière, ce qui rend encore plus positif de noter qu’à 65%, la proportion du marché disponible pour les nouveaux propriétaires a augmenté de 4% en glissement annuel. , ce qui signifie que les investisseurs potentiels ont l’embarras du choix et indique également que les fournisseurs sont déterminés à servir cette population d’emprunteurs. »

L’état actuel du marché hypothécaire

À la fin de 2020, les approbations de prêts hypothécaires ont atteint un sommet de 13 ans et se sont poursuivies à des niveaux records. Avec la prolongation du congé du droit de timbre, le secteur restera probablement occupé dans les mois à venir. La disponibilité des prêts hypothécaires a même récemment atteint son plus haut niveau depuis le premier verrouillage national en mars 2020. Cela montre que les prêteurs continuent de gagner plus de confiance.

Le gouvernement a également annoncé récemment le nouveau système de garantie hypothécaire, qui offrira une plus grande disponibilité hypothécaire aux acheteurs de maison avec 5% de dépôts. Cela aidera particulièrement les primo-accédants à trouver plus de prêts hypothécaires avec des dépôts plus petits.

Une augmentation du nombre de nouveaux propriétaires locataires

Au cours de l’année écoulée, il y a eu une augmentation du nombre de petits propriétaires loueurs pour la première fois. Le congé du droit de timbre et les taux d’intérêt bas ont incité davantage de nouveaux propriétaires à entrer dans le secteur de l’achat-location. En période d’instabilité et d’incertitude, et lorsque les taux d’épargne sont particulièrement bas, l’immobilier au Royaume-Uni peut être une forme d’investissement particulièrement intéressante.

Avec l’augmentation du nombre de nouveaux propriétaires sur le marché, les prêteurs ont gagné en confiance et sont de plus en plus disposés à prêter aux nouveaux propriétaires. Au cours des prochains mois, la disponibilité des prêts hypothécaires augmentera probablement davantage, offrant un plus grand choix et une plus grande concurrence.

Au 1er février 2021, le taux fixe moyen sur deux ans pour les nouveaux propriétaires était de 3,1%. Et le taux fixe moyen sur cinq ans était de 3,66%. Cependant, il existe des offres beaucoup plus abordables que ces tarifs moyens. Le taux le plus bas actuellement disponible est de 1,64% pour une hypothèque fixe de deux ans.

«Ceux qui se demandent si c’est le bon moment pour investir auraient intérêt à obtenir des conseils professionnels et qualifiés pour les accompagner et naviguer dans leurs choix», commente Eleanor Williams.

«Il peut y avoir des avantages à se créer en tant que société anonyme, certains produits peuvent nécessiter une réflexion sur le nombre de propriétés qu’ils peuvent avoir dans leur portefeuille et, bien sûr, si le moment est approprié pour leur propre situation. Une planification minutieuse et s’assurer qu’ils protègent tous les investissements seront vitaux en ces temps incertains. »