Les options NBA de Garuba : loterie, grands marchés…

De nouveaux horizons pour le Real Madrid. Après la première saison, à l’ère Laso, sans aucun des trois grands trophées, la reconstruction fait son chemin. Le parcours a été difficile dans la capitale, ce n’est un secret pour personne. Blessures tout au long de son parcours, protocoles liés au coronavirus… et sorties en NBA. Cela a été la constante pour une équipe qui a résisté stoïquement jusqu’à la fin, et en aucun cas.: Dans une démonstration herculéenne, les Blancs ont su rester parmi les meilleurs, remportant la Supercoupe, atteignant deux finales et mettant la meilleure équipe du continent, Anadolu Efes, en grande difficulté. Contre les Turcs, justement, un nom s’est imposé : Usman Garuba. Un qui a aussi de nouveaux horizons devant et, de plus, situé sur le continent nord-américain. 10,4 points et 7,2 rebonds en moyenne ont fait chanceler Shane Larkin, Vasilije Micić et compagnie, qui a vu comment un garçon de 19 ans a pu signer un 24 + 12 et, accessoirement, une photo pour la postérité, avec un regard féroce vers la caméra.

De moins en plus, beaucoup plus, a été la saison de l’Azuqueca de Henares, qui a fini par montrer un excellent niveau dans ce qui était déjà des vertus et s’est amélioré dans ce qui était supposé défauts. Assurément, avoir été plus féroce en finale de la Ligue Endesa a été son seul devoir en cette fin de saison, qui est devenue, sans aucun doute, l’une des pièces les plus importantes de l’équipe. Et une bonne partie de son espoir. Ignifuge en défense, et avec ténacité et persistance comme drapeau, il a ajouté des nombres entiers pour être une menace à longue distance, a fait ressortir une capacité de leadership innée et ne s’est pas caché dans les moments les plus délicats. En ACB, il a en moyenne 18:20 minutes, avec 5,8 points et 5,3 rebonds. En Euroligue, 16h17 pour 3.9 et 4 respectivement. En chemin, trois doubles doubles et les prix du meilleur jeune joueur dans les deux compétitions. C’est déjà une réalité. Ils le savent en équipe nationale, avec sa présence dans la pré-liste pour Tokyo en guise de confirmation, et en NBA, où il se présente comme un nom de position noble pour la prochaine Draft.

Ce sont deux chemins qui se rejoignent. Aux Etats-Unis, ils suivent de près le joueur madrilène et, ce dernier, semble clair sur ses prochaines étapes. Dans leur environnement, ils tiennent pour acquis que la prochaine saison fera ses débuts en NBA et, en guise de confirmation, fin mai, Usman a rempli les formulaires d’inscription pour le repêchage 2021. A l’heure actuelle, et déjà jusqu’au jour du gala, il paraît inconcevable que sa position dans la sélection puisse lui faire repenser son avenir, qui, s’il se confirmait, nécessiterait le versement préalable d’une clause. Il sera un joueur de premier tour et, devant, il aura de nombreux projets intéressants.

De la loterie aux grands marchés

A un peu plus d’un mois de la nuit attendue de la Draft (29 juillet), les moqueries, les pronostics de l’ordre de sélection possible, fusent. Encore plus cette année, avec l’une des portées les plus prometteuses de ces derniers temps en attente. Cade Cunningham, Jalen Suggs, Evan Mobley… et Garuba. Le joueur du Real Madrid n’est pas l’un des noms vedettes de la génération qui évolue dans des normes élevées, mais il est l’un des plus importants. Dans ces pronostics, il est discuté entre deux réalités : finir dans les quatorze premières positions ou autour d’une vingtaine. Si la première option est bouclée, ce qui dissiperait tous les doutes sur sa décision (il partirait), Usman débarquerait dans une franchise qui cette année n’a pas atteint les playoffs., puisque ce sont eux qui optent pour les plus grands talents. S’il s’agit du second, ce qui ne semble pas être une raison suffisante pour retenir le joueur, les grands marchés du continent peuvent être une réelle option.

La salle de repêchage de la NBA, par exemple, place Garuba au 11e choix, parmi les choix de loterie, qui vont du 1er au 14e. Ses propriétaires, comme son nom l’indique, seront déterminés par un processus de loterie et, pour l’instant, ils représentent un exercice de devinette plus typique d’un diseur de bonne aventure que d’un analyste. En tout cas, Usman peut être là et, en NBA, c’est toujours un coup de pouce en termes de reconnaissance. Dans tout cela, les Golden State Warriors jouent un rôle important. La franchise de San Francisco a son propre premier tour dans ces positions et, en plus, les Minnesota Timberwolves, qui se sont rendus en Californie lors de l’échange entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins. Está protegida en el caso de convertirse en una 1ª o 3ª elección, pero, igualmente, los Warriors tendrán un peso importante en el Draft, en la lotería y, según Jonathan Givony y Mike Schmitz, de la ESPN, Usman podría ser una buena opción pour eux. “C’est le type de défenseur prêt pour la NBA qui, compte tenu de son expérience en Euroligue et en ACB avec le Real Madrid, pourrait aider les Warriors à repartir à la recherche des playoffs de la Conférence Ouest”, disent-ils à propos du joueur blanc. En même temps, ils le comparent à un autre, qui fait déjà partie de la franchise Bahia et de son histoire.: “Garuba, qui a souvent gagné des comparaisons avec Draymond Green lors de son ascension à l’étranger, est l’un des défenseurs les plus polyvalents du Draft, avec un moteur implacable et une volonté de faire tout ce que vous ne voyez pas sur la piste. , jouant les deux 4 et 5 et étant important avec le Real Madrid », décrivent-ils.

Une option de plus, comme tant d’autres. La plupart, oui, se situent un peu plus loin dans les simulacres. ESPN lui-même, qui le définit comme “le meilleur défenseur du repêchage 2021”, le place en 15e position, déjà sorti de la loterie, lors d’une élection détenue par les Wizards de Washington. SBNation et CBS, de leur côté, le retardent jusqu’au 18, où se trouve Oklahoma City Thunder, autre cas à analyser. L’équipe dirigée par Mark Daigneault, dans sa reconstruction particulière, débarque dans cette Draft avec jusqu’à six élections. Aux postes à considérer pour Garuba, au-delà du 18e, se trouve le 16e, récemment acquis grâce au mouvement entre Al Horford et Kemba Walker. Dans la franchise, en plus, les retrouvailles avec Gabriel Deck pourraient avoir lieu. De là, une double voie s’ouvre. Le premier mène les Houston Rockets, avec jusqu’à trois choix possibles près de la vingtième position ; la seconde, sans exclure aucune autre option qui rentre dans cette fourchette, peut conduire à deux des plus grands marchés de la concurrence. Aux New York Knicks, avec les élections 19 et 21, ou aux Los Angeles Lakers, avec le pick 22 (protégé de 8 à 30, dont il est pratiquement impossible qu’il sorte). Une carte complexe qui, dans très peu de temps, cessera de l’être. Ils seront en attente des deux côtés de l’Atlantique.