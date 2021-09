Les options « rouges » pour se qualifier pour Qatar 2022

09/09/2021

Le à 14:47 CEST

pari

Lorsque l’Espagne a été clouée dans le groupe B du classement de la Qatar Coupe du monde 2022 personne ne pouvait imaginer ce qui allait arriver. Kosovo, Suède, Grèce et Géorgie… des rivaux de très peu d’importance qui ont poussé La Roja à la limite.

Ceux de Luis Enrique se sont retrouvés l’eau jusqu’au cou après avoir perdu contre la Suède et tout semblait voué au repêchage, où la marge d’erreur serait nulle. Pourtant, les Scandinaves sont tombés Grèce et Espagne ils ont remporté la victoire contre le Kosovo, ce qui a donné de l’air et de l’espoir à notre peuple : nous comptons à nouveau sur nous-mêmes.

Pour se qualifier directement, il faut être premier du groupe et, à quatre jours de la fin, L’Espagne mène le groupe B avec 13 points et six matchs joués. La Suède a deux matchs de moins et a neuf points. Cela dépend aussi de lui-même et de la Grèce-Espagne du 11 novembre et de la Espagne-Suède de La Cartuja Le 14 novembre sera la clé.

Oui L’Espagne remporte ses deux engagements contre la Grèce et la Suède elle-même, aurait obtenu la première place. Ce qui est amusant, c’est que la Grèce a aussi des options et dépend aussi d’elle-même. Si la Grèce ou la Suède remportent leurs matchs restants d’ici la fin (y compris celui qu’ils ont tous les deux avec l’Espagne), ils pourraient également terminer premiers du groupe.

Cependant, c’est un fait que si l’Espagne ne parvient pas à mener finalement le groupe B, la performance de La Roja serait un échec. L’équipe dirigée par Luis Enrique ne peut pas se permettre d’être laissée de côté dans une phase qualificative où la nôtre le joue avec des équipes de profil inférieur.