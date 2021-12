Les orages devraient se poursuivre dans les zones touchées par des phénomènes météorologiques violents et des tornades

Les vents et les orages devraient se poursuivre dans certaines parties du cœur de l’Amérique déjà touchées par des phénomènes météorologiques violents vendredi et samedi.

Au moins sept personnes ont été tuées dans la nuit après que des tornades ont ravagé plusieurs États du Midwest et du sud.

LES TORNADES APPORTENT MORT, BLESSURES ET DOMMAGES À PLUSIEURS ÉTATS

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré aux journalistes que le nombre de morts dans son État dépasserait les 70 et pourrait dépasser les 100.

Le bureau du National Weather Service (NWS) à Louisville a tweeté que son équipe d’enquête « a trouvé des dommages EF-3, avec des vitesses de vent estimées à 150 mph, provenant de la tornade de la nuit dernière à Bowling Green », bien que l’évaluation des dommages soit en cours.

Samedi matin, NWS Louisville a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour Lexington, Georgetown, Richmond, Elizabethtown, Frankfort et Shelbyville – avertissant des menaces de vent.

Le NWS a déclaré que des averses et quelques orages violents se développeraient avant le front froid de la vallée de l’Ohio à la basse vallée du Mississippi et que son centre de prévision des tempêtes avait émis un léger risque d’orages violents sur certaines parties des vallées de l’Ohio et du Tennessee et du sud-est à travers Dimanche matin.

LE NOMBRE DE MORTS DANS LA TORNADE DU KENTUCKY SERA PROBABLEMENT DÉPASSER 50, AVERTIT LE GOUVERNEUR

Les menaces des tempêtes comprennent des éclairs fréquents, de la grêle, de violentes rafales de vent orageuses et quelques tornades.

Le Weather Prediction Center a également émis un risque marginal de précipitations excessives sur certaines parties des vallées des Appalaches du Sud, de l’Ohio et du Tennessee et de la basse vallée du Mississippi jusqu’à dimanche matin.

Une voiture se trouve sous une maison détruite par une tornade à Campbellsville, dans le Kentucky, le samedi 11 décembre 2021. Les tornades et les intempéries ont causé des dommages catastrophiques dans plusieurs États vendredi soir. (AP Photo/Michael Clubb)

Les fortes pluies associées devraient créer des zones localisées de crues soudaines et affecter les zones qui subissent un ruissellement rapide avec de fortes pluies.

Des orages et des averses devraient également se développer sur certaines parties du centre de l’Atlantique samedi, bien que la menace d’orages violents se termine dimanche matin alors que le front se déplace vers le large.

Cela survient à l’approche d’un autre système du Pacifique ce week-end et un pied de neige peut se produire des parties des plaines aux Grands Lacs.

Le nord-est verra de la pluie qui se changera en neige pendant la nuit de samedi avant de se terminer sur le nord de la Nouvelle-Angleterre dimanche matin, entraînant une visibilité réduite et des conditions de conduite dangereuses.