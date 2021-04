Les oranges émotionnelles recrutent Becky G pour “ Down To Miami ”

Le duo LA R&B Emotional Oranges suit leur dernier jam contagieux, Biig Piig collaboration «Body & Soul», avec une nouvelle coupe «Down To Miami», une collaboration avec Becky G. «Down To Miami» est une offre sensuelle prête pour l’été mettant en vedette les voix doubles rêveuses des membres d’Emotional Oranges portant un pseudonyme, A&V. Parallèlement au style de Becky G, «Down To Miami» est un hymne d’été désireux de célébrer la réouverture du monde après une très, très longue année.

S’exprimant sur la piste, Emotional Oranges a déclaré: «Cela a commencé comme une idée de guitare dépouillée que nous avons divulguée sur les réseaux sociaux il y a plus d’un an. Nous avons eu beaucoup de plaisir à le réinventer avec Becky, elle a été vraiment inspirante de travailler avec elle. Je ne peux pas attendre que les gens puissent voir les créations et les visuels que nous mettons ensemble… »Le riff fait le tour du Web depuis un moment, et le refrain taquiné d’Emotional Oranges a enfin trouvé sa place.

La décision d’Emotional Oranges de travailler avec Becky G est évidente. La pop star polyvalente est l’une des voix les plus excitantes de la scène, une véritable force avec laquelle il faut compter. Becky est très demandée, avec une liste enviable de collaborateurs à son actif. Elle a travaillé avec Bad Bunny, J. Balvin, Lil Jon et plus. Ajoutez Emotional Oranges à cette discographie, car “Down To Miami” est sûr de flotter à travers tous les barbecues en plein air dans le monde post-COVID.

À propos de la collaboration, elle déclare: «Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime un disque vibey, et c’est le genre de morceau que je ne me lasse jamais d’écouter. J’étais tellement excité de collaborer avec Emotional Oranges et j’ai l’impression que nous avons vraiment amené notre style LA à Miami avec celui-ci. Avec le nouveau projet très attendu du duo, Juicebox, qui approche à grands pas, cherchez-en plus sur Emotional Oranges très bientôt.

Emotional Oranges and Becky G’s “Down To Miami” est disponible à l’achat ici.