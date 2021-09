Les ordinateurs d’IA ne peuvent pas breveter leurs propres inventions – pour le moment – un juge américain statue

Une machine artificiellement intelligente devrait-elle pouvoir breveter ses propres inventions ? Pour un juge fédéral américain, les implications plus larges de cette question n’étaient pas pertinentes. En avril 2020, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a décidé que seules les « personnes physiques » pouvaient être créditées en tant qu’inventeur d’un brevet, et un tribunal américain a décidé jeudi que oui, c’est ce que dit techniquement la loi (via Bloomberg).

Tous les pays ne sont pas d’accord avec cette direction. L’Afrique du Sud et l’Australie ont décidé d’aller dans l’autre sens, en accordant un brevet et en rétablissant une deuxième demande de brevet déposée par le chercheur en IA Steven Thaler, dont le système d’IA DABUS aurait proposé une lumière clignotante et un nouveau type de récipient alimentaire. Thaler est également celui qui a poursuivi les États-Unis dans cette affaire – il fait partie d’un groupe appelé The Artificial Inventor Project qui fait pression pour la reconnaissance de l’IA dans le monde entier.

Vous pouvez lire toute la décision des États-Unis contre Thaler par vous-même au bas de cet article, mais c’est assez simple lorsque vous la résumez :

La loi américaine sur les brevets stipule que les inventeurs un inventeur doit être un « individu » Des décisions juridiques antérieures ont clarifié que les « individus » doivent être des personnes (pas, disons, des entreprises). ne sont pas des gens

Oh, et le tribunal dit qu’il ne peut annuler la décision d’une agence américaine que si elle est arbitraire, capricieuse ou manifestement illégale – mais dans ce cas, l’USPTO a déjà expliqué dans son intégralité pourquoi il envisage de s’en tenir au statu quo en avril dernier. Il a également demandé des commentaires au public en 2019, avant de rendre sa décision.

Quant à la plus grande question, la juge de district américaine Leonie Brinkema a déclaré ceci :

“[T]voici peut-être un moment où l’intelligence artificielle atteindra un niveau de sophistication tel qu’elle pourrait satisfaire les significations acceptées de la qualité d’inventeur. Mais ce moment n’est pas encore arrivé, et, si c’est le cas, il appartiendra au Congrès de décider comment, le cas échéant, il souhaite étendre le champ d’application du droit des brevets.