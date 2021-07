Les ordinateurs portables Apple et Samsung en tête de la croissance mondiale – TrendForce

Les ordinateurs portables Apple et Samsung sont en tête de la croissance mondiale dans le secteur des ordinateurs portables, selon un nouveau rapport TrendForce.

Il indique que les ventes d’ordinateurs portables ont augmenté de près de 26% l’année dernière et devraient encore augmenter de 15% cette année…

TrendForce a déclaré que si les Chromebooks seront la clé, les Mac Silicon d’Apple joueront également un rôle important dans la poursuite de la forte demande.

Alors que l’économie au foyer a généré une forte demande d’ordinateurs portables à partir de l’apprentissage à distance et des applications WFH l’année dernière, les livraisons mondiales d’ordinateurs portables pour 2020 ont connu une augmentation de près de 26% en glissement annuel, ce qui représente un écart significatif par rapport à l’augmentation/diminution cyclique de 3% en glissement annuel. qui avait historiquement eu lieu chaque année, selon les dernières enquêtes de TrendForce.

La tendance à la hausse de la demande d’ordinateurs portables devrait persister en 2021, période au cours de laquelle les livraisons d’ordinateurs portables atteindront probablement 236 millions d’unités, soit une augmentation de 15 % en glissement annuel. En particulier, grâce à la demande croissante d’ordinateurs portables pour l’éducation, les Chromebooks deviendront le principal moteur de croissance sur le marché des ordinateurs portables.

En ce qui concerne les performances d’expédition de diverses marques, Samsung et Apple enregistreront les croissances les plus élevées, le premier ayant les Chromebooks représentant près de 50% de son expédition totale d’ordinateurs portables cette année et le second continuant à sortir des MacBook équipés de la puce M1.