Les ordinateurs portables extra-fins Galaxy Book Pro de Samsung fuient avant le déballage

Le Galaxy Book Pro et le Pro 360 de Samsung ont fui, les deux devraient être des ordinateurs portables Windows très minces dotés de fonctionnalités spécifiques à Samsung, y compris le S Pen sur le 360, qui devraient tous deux apparaître lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung le 28 avril.

Il ne reste peut-être pas beaucoup de mystère à l’événement Samsung Galaxy Unpacked du 28 avril. Evan Blass a partagé ce qu’il dit être des images du Galaxy Book Pro et du Galaxy Book Pro 360, qui pourraient tous deux faire leurs débuts dans la présentation virtuelle de Samsung.

Si la fuite est exacte, les deux systèmes Windows seront des portables fins et légers avec des claviers de taille normale. Le Galaxy Book Pro sera un ordinateur portable conventionnel, tandis que le Pro 360 que vous voyez ci-dessus sera sans surprise une tablette convertible deux en un avec prise en charge du S-Pen. Ce seraient des alternatives plus élégantes (pas nécessairement des suites) au Galaxy Book Flex et Ion, en d’autres termes.

Les instantanés s’alignent avec des photos de 91mobiles repérées dans le système de certification de SafetyKorea.

Les visuels n’incluent aucune spécification. Des fuites antérieures ont suggéré que les deux modèles Galaxy Book Pro offriraient des spécifications haut de gamme comprenant des processeurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Xe, des graphiques GeForce MX450 en option (sur le 15 pouces Pro), Thunderbolt 4 et votre choix de 13 ou Écrans AMOLED de 15 pouces – une avancée probable par rapport à la technologie QLED du Galaxy Book Flex. Vous bénéficierez également d’une multitude d’intégrations spécifiques à Samsung, notamment DeX et SmartThings, et le choix de LTE pour les données toujours actives.

Le prix et la disponibilité sont encore inconnus pour la gamme Galaxy Book Pro. Nous ne serions pas surpris si les deux sont disponibles peu de temps après l’événement de Samsung, et les écrans AMOLED pourraient augmenter les prix des deux. Comme avec le Flex et l’Ion, ceux-ci devraient être des homologues PC des téléphones phares de Samsung Galaxy et peuvent offrir le prix premium correspondant.