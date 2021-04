Les ordinateurs portables Lenovo Star Wars sont en vente à un prix historiquement bas | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes fan de Star Wars, faites attention car vous avez désormais la possibilité de porter des ordinateurs portables avec des designs inspirés de l’Alliance Rebelle ou de l’Empire Galactique au meilleur prix. Les Star Wars Lenovo sont en vente à un prix historiquement bas sur Amazon, profitez-en!

Quel que soit le soin apporté à la conception d’un ordinateur portable, la vérité est qu’il lui manque toujours une touche personnelle qui indique clairement que l’équipement vous appartient. Pour cette raison, nous le décorons à de nombreuses reprises avec un vinyle ou un autocollant à notre goût.

Mais ces solutions de personnalisation rapide ne peuvent pas être comparées aux éditions spéciales des fabricants. Si vous êtes passionné par Star Wars, vous avez besoin de l’un des Les ordinateurs portables Star Wars de Lenovo, actuellement en vente à un niveau historiquement bas sur Amazon. Profitez-en pour acheter l’un des deux modèles pour seulement 899,99 euros.

Plus précisément, c’est le Lenovo Yoga 920, un ordinateur portable convertible léger avec un écran UHD. Si nous jetons un œil à l’historique des prix, le Lenovo Yoga 920 Star Wars Edition est passé de 1800 euros à 1099 euros à la mi-mars, et grâce à cette offre maintenant vous pouvez l’acheter 200 euros moins cher encore. C’est donc une excellente occasion d’économiser sur votre achat.

Choisissez votre Lenovo Yoga 920 de Star Wars et profitez-en à un prix abordable

le Édition spéciale Lenovo Yoga 920 Star Warsn est disponible avec deux boîtiers différents. D’une part, il y a celle de l’Alliance rebelle, qui est celle que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture. D’autre part, vous avez celui qui est inspiré de l’Empire Galactique, qui est celui que nous vous laissons dans l’image suivante.

La conception du boîtier est la seule différence entre ces deux modèles. Ordinateur portable convertible équipé un écran de 13,9 pouces avec une résolution UHD (3840 x 2160 pixels). Le cerveau est un processeur Intel Core i7-8550U, accompagné d’une carte graphique Intel UHD Graphics 620 intégrée, de 8 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de stockage sur un SSD.

Livré avec Windows 10 Home Edition intégré, un fait qu’il est important de savoir, car aujourd’hui, de nombreux ordinateurs portables proposés n’incluent pas le système d’exploitation et vous devez l’acheter séparément.

Ce sont les ordinateurs portables les plus vendus d’Amazon Espagne, la principale boutique en ligne de notre pays. Les équipes au meilleur rapport qualité-prix triomphent.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, l’ordinateur portable Star Wars de Lenovo vous offre jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge afin que vous puissiez travailler toute la journée sans vous soucier d’avoir une prise à proximité. De plus, il dispose d’un port USB 3.0 toujours activé pour que vous puissiez charger d’autres appareils même avec l’ordinateur éteint.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.