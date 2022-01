Les ordinateurs portables Lenovo Yoga 2022 bénéficient de mises à niveau importantes

Lenovo Yoga 6

Lenovo a annoncé sa nouvelle gamme 2022 d’ordinateurs portables Yoga au CES 2022. Ils comprennent un modèle qui sera composé en partie de matériaux recyclés. De nouveaux moniteurs de marque Yoga ont également été annoncés.

La marque Lenovo Yoga existe depuis plus de 10 ans maintenant. Le nom est principalement associé aux ordinateurs portables convertibles légers de la société. Aujourd’hui, au CES 2022, Lenovo a annoncé de nouveaux ordinateurs portables Yoga. Ils comprennent un modèle qui sera fabriqué en partie à partir de matériaux recyclés.

L’ordinateur portable Yoga 6 de 13 pouces (comme on le voit en haut de cet article) aura des versions avec une coque en aluminium recyclé. Vous pouvez également en acheter un avec une housse enveloppée de tissu composé à 50 % de plastique recyclé. Près de 25 % de la batterie de l’ordinateur portable utilise du plastique post-consommation. Même l’emballage du bloc-notes utilise du papier durable pour la boîte et 90 % de son coussin de protection est fait de plastique recyclé.

Les spécifications matérielles du nouveau Yoga 6 basé sur Windows 11 incluent un processeur AMD Ryzen 5 ou 7, des graphiques Radeon intégrés, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage SSD et une batterie qui durera jusqu’à 17 heures sur un. charger. Le prix commence à 749 $ et il sera mis en vente au deuxième trimestre.

Lenovo Yoga 9i

Lenovo Yoga 9i

La société lance également l’ordinateur portable Lenovo Yoga 9i. Ce portable de 14 pouces possède quelques fonctionnalités intéressantes. L’un est cinq touches supplémentaires sur son clavier sur le côté droit. Chacun offre aux utilisateurs un accès par un seul bouton à des fonctionnalités spéciales. Un bouton peut faire basculer l’ordinateur portable vers un mode de performance plus élevé ou augmenter la durée de vie de sa batterie. Un autre fait rapidement passer Windows 11 du mode clair au mode sombre.

Un autre bouton fait passer l’audio du mode jeu au mode musique. Un autre bouton brouille l’arrière-plan lorsque vous êtes en appel vidéo. Enfin, le capteur d’empreintes digitales de l’ordinateur portable est intégré dans l’un des cinq boutons supplémentaires.

Le Yoga 9i est livré avec un processeur Intel Core i5 ou i7 de 12e génération, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage et une batterie pouvant durer jusqu’à 20 heures. Le prix commencera à 1 399 $ et il sera mis en vente au deuxième trimestre de 2022.

Yoga 7i

Lenovo Yoga 7i

Enfin, il y a le Yoga 7i, qui sera disponible en modèles 14 pouces et 16 pouces, tous deux dotés de processeurs Intel Core de 12e génération. La version 14 pouces peut être livrée avec un écran OLED pour une meilleure expérience vidéo ou de jeu.

La version 16 pouces aura également quelques options matérielles. L’un aura la carte graphique intégrée standard Iris XE d’Intel, tandis que l’autre aura la nouvelle puce graphique Arc discrète d’Intel pour de meilleures performances. Le modèle 14 pouces aura un prix de départ de 949 $, tandis que la version 16 pouces commencera à 899 $. Les deux seront disponibles au deuxième trimestre 2022.

La poussée environnementale de Lenovo et les nouveaux moniteurs

Pour correspondre aux références écologiques du Yoga 6, Lenovo a annoncé son nouveau service de compensation de CO2 pour les consommateurs. Les acheteurs d’ordinateurs portables Yoga auront la possibilité de compenser les émissions de CO2 que les produits généreraient tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication au recyclage. Lenovo s’occupera ensuite de l’achat des crédits de compensation carbone pour couvrir les émissions estimées. La société a déclaré que le programme – qui n’était auparavant disponible que pour les clients commerciaux – a aidé à compenser l’équivalent en émissions de gaz à effet de serre de 100 000 voitures conduites pendant une année complète.

Lenovo a également annoncé trois nouveaux moniteurs avec la marque Yoga. Cela inclut le moniteur Lenovo Q27H-20 de 27 pouces avec un écran sans bord et un bras métallique asymétrique en bas qui lui sert de support. Lenovo présente également les moniteurs Yoga Q27Q-20 et Yoga Q24I-20. Tous seront mis en vente en mai, à partir de 199,99 $ pour le Yoga Q24I-20 et jusqu’à 349,99 $ pour le Q27H-20.

