Les ordinateurs portables OLED de Samsung ont un autre avantage clé sur la concurrence – .

Samsung a présenté ses nouveaux écrans OLED pour ordinateurs portables début janvier, révélant les composants dont il équipera divers ordinateurs portables cette année. Il a fallu quelques mois supplémentaires à Samsung pour lancer les nouveaux ordinateurs portables et 2-en-1 Galaxy Book Pro équipés d’écrans OLED intégrés. Nous avons déjà vu des ordinateurs portables dotés d’écrans OLED, mais Samsung cherche à rendre cette fonctionnalité généralisée.

Les écrans OLED peuvent être une mise à niveau coûteuse, mais garantie. Ils offrent de meilleures performances que les écrans LED, qu’ils soient utilisés dans les téléviseurs, les smartphones ou les ordinateurs portables. Mais ce ne sont pas seulement les performances de l’écran qui bénéficient d’une amélioration significative de la technologie OLED. Samsung a une autre excellente raison pour les acheteurs de considérer les ordinateurs portables OLED: la durée de vie de la batterie.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La différence entre OLED et LED est que les premiers ne consomment pas d’énergie pour afficher du noir. Nous avons vu des comparaisons qui ont montré que les écrans OLED peuvent améliorer la durée de vie de la batterie sur les smartphones, en particulier si le mode sombre est utilisé. Samsung a effectué une comparaison similaire entre les ordinateurs portables OLED et LCD, constatant que les ordinateurs portables Samsung OLED peuvent économiser jusqu’à 25% plus d’énergie d’affichage lorsqu’ils sont utilisés en mode sombre.

Samsung a testé ses ordinateurs portables à l’aide du test MobileMark 2018, constatant que les ordinateurs portables OLED duraient 11 heures en mode sombre contre 9,9 heures en mode clair. C’est une heure supplémentaire d’utilisation de la batterie, qui pourrait s’avérer vitale dans des scénarios spécifiques où un chargeur n’est pas disponible.

Cependant, la pandémie oblige encore de nombreuses personnes à travailler à domicile, donc charger un ordinateur portable n’est pas un problème. En outre, la plupart des ordinateurs portables modernes ont une autonomie de batterie décente, donc utiliser le mode sombre pour l’étirer n’est pas une fonctionnalité indispensable. Vous devrez également utiliser l’ordinateur portable en mode sombre à tout moment pour bénéficier des économies d’énergie maximales.

Mais le fait que les écrans OLED puissent être plus efficaces que les LCD reste un excellent effet secondaire. Les principales raisons de choisir les écrans OLED plutôt que les LED concernent la qualité de l’image. OLED prend en charge une meilleure luminosité, de meilleurs noirs et un meilleur rapport de contraste que les écrans LCD.

Samsung déclare dans son annonce que de plus en plus d’entreprises mettent en œuvre le mode sombre dans leurs ordinateurs portables, y compris des acteurs clés du secteur – Apple, Microsoft et Google:

Outre Samsung Electronics, qui a dévoilé mercredi ses nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 qui activent automatiquement le mode sombre dans les paramètres Windows, des entreprises mondiales telles qu’Apple, Microsoft, Google et Adobe se précipitent pour implémenter le mode sombre dans leurs produits. .

Cela semble impliquer que des entreprises comme Apple et Microsoft pourraient utiliser des écrans OLED dans les futurs ordinateurs portables, mais Samsung ne va pas jusqu’à le dire. Selon certaines rumeurs, Apple apportera des écrans mini-LED et OLED à ses ordinateurs portables dans les années à venir.

Fait intéressant, Samsung n’a fait aucune mention des améliorations de la durée de vie de la batterie liées à l’utilisation du mode sombre sur les ordinateurs portables OLED dans son annonce Galaxy Book Pro la semaine dernière.

Samsung a également annoncé qu’il étendrait sa gamme OLED pour ordinateurs portables à plus de 10 produits, prenant en charge des tailles d’écran de 13,3 pouces à 16 pouces.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.