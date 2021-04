Les ordinateurs portables Razer Book et Razer Blade arrivent enfin en Espagne

06/04/2021 à 19:32 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La société Razer, spécialisée dans les jeux, a lancé deux de ses gammes d’ordinateurs portables les plus attendues en Espagne. Nous parlons de Razer Blade 15 et le livre Razer, qui ont tout ce dont vous avez besoin pour profiter de longues sessions de jeu, car ils intègrent le dernier matériel de NVIDIA et d’Intel pour assurer des performances maximales.

De manière générale, la firme a toujours été plus implantée de l’autre côté de l’océan Atlantique, notamment en termes d’ordinateurs portables et de produits au-delà de ses périphériques bien connus. Cependant, Razer, par le biais d’un communiqué de presse, a notifié la disponibilité de plusieurs de ses ordinateurs portables dans notre pays, afin que nous puissions obtenir le Razer Book ou le Razer Blade 15 via des sites Web tels que Composants PC ou Amazon Espagne. Ces nouvelles équipes ont intégré les dernières Cartes graphiques NVIDIA série 30, comme les processeurs de Intel 11e génération. Cela signifie que nous pouvons enfin avoir cette série d’ordinateurs portables avec la touche Ñ, et avec toutes les fonctions situées dans notre langue.

L’une des clés de cette série d’ordinateurs portables, en plus des cartes graphiques et du processeur acclamés, sont les panneaux qu’elle intègre. Le Blade 15 Advanced, par exemple, a trois versions, chacune obtenant un panneau différent. Depuis un écran FullHD à 360 Hz, en passant par un panneau Quad HD à 240 Hz et un panneau OLED Ultra HD 60 Hz. Cependant, malgré le côté gaming de Razer, la gamme Book répond à tous les besoins de la partie axée sur la productivité, ayant de la mémoire, de la légèreté et des performances largement suffisantes pour cet objectif.

Le Razer Blade 15 obtiendra à vendre à partir de 1799 €, tandis que le Razer Book sera disponible à partir de 1699 €. Les deux sont déjà disponible pour réserver dans les magasins mentionnés. Pour plus d’informations sur les deux produits, vous pouvez accéder au site Web officiel de Razer.