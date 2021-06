Les ordinateurs portables Samsung Galaxy Book Go deviennent officiels avec les chipsets Qualcomm

Samsung a annoncé en avril la série Galaxy Book Pro, sa gamme d’ordinateurs portables la plus sérieuse avec des processeurs Intel et des écrans AMOLED. Maintenant, la société a dévoilé la série Galaxy Book Go alimentée par du matériel Qualcomm.

Le Galaxy Book Go est disponible en deux versions, l’une limitée à la prise en charge LTE, l’autre intégrant la 5G. Le premier est alimenté par le SoC Snapdragon 7c Gen 2, tandis que le modèle 5G passe au chipset Snapdragon 8cx Gen 2. Ceux-ci sont rejoints par 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X, jusqu’à 128 Go de stockage eUFS et une batterie de 42,3 Wh. Ce dernier se recharge à l’aide d’un chargeur rapide USB-C de 25W.

Au-delà du silicium, les deux modèles partagent des caractéristiques et des dimensions similaires. Il y a un écran TFT de 14 pouces 1 920 x 1 080 fusionné dans une coque de 14,9 mm d’épaisseur. Dans l’ensemble, le Galaxy Book Go pèse 1,38 kg, ce qui devrait convenir aux voyageurs fréquents.

Le Samsung Galaxy Book Go bénéficie également d’une webcam 720p, de la prise en charge Dolby Atmos avec ses haut-parleurs, de la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. En ce qui concerne les E/S, deux ports USB-C sont dotés, avec un port USB-A, une prise combo casque/micro, un emplacement pour carte microSD et un emplacement pour carte Nano SIM faisant la coupe.

Plus de lecture: Les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter dès maintenant

La série Galaxy Book Go fonctionne également sous Windows 10 et les acheteurs peuvent choisir entre les éditions Home ou Pro. Naturellement, le système d’exploitation est également livré avec l’application Your Phone, qui donne aux propriétaires de smartphones Samsung la possibilité d’exécuter plusieurs applications Android sur l’ordinateur portable.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Book Go

Samsung propose le Galaxy Book Go uniquement en Wi-Fi et en LTE. Les deux seront disponibles sur des « marchés sélectionnés », à partir de 349 $. Si vous voulez le modèle 5G, vous devrez cependant attendre un peu plus longtemps. Samsung note que ce produit ne sera disponible que “plus tard cette année”. Tous les modèles seront expédiés dans un coloris argent.