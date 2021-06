Les ordinateurs portables Windows me rappellent exactement pourquoi j’aime tant les Chromebooks

J’utilise des Chromebooks depuis 2014 et je les ai utilisés à temps plein pendant quatre ans. Certains de mes Chromebooks sont haut de gamme et luxueux, comme le Google Pixelbook et le Acer Chromebook Spin 713, mais ceux que j’utilise le plus longtemps sont des modèles de 11,6 pouces à petit budget comme les Lenovo C340 et C330. De nombreux passionnés de technologie qualifient les Chromebooks de “faux ordinateurs portables”, pensant qu’ils ne peuvent ” rien faire ” car ils ne prennent pas en charge les applications informatiques classiques telles que Windows et Mac.

Eh bien, je suis de retour sur mon premier nouvel ordinateur portable Windows depuis une décennie, l’Acer Aspire 5 que je vais examiner dans les prochains jours. Cela a été un ajustement sérieux, revenir ici après toutes ces années sur un Chromebook, et si je me souviens de tous les arguments que les gens avancent pour expliquer pourquoi un ordinateur portable Windows “bon marché” bat un Chromebook bon marché, ils tombent tous à plat pour moi.

Les Chromebooks ne sont pas seulement des ordinateurs portables jetables bon marché

Commençons par la définition de « pas cher » dans chaque catégorie. Un Chromebook « bon marché » coûte de 200 $ à 400 $ selon la taille et les spécifications, tandis qu’un ordinateur portable Windows « bon marché » ou « économique » peut toujours vous coûter entre 550 $ et 800 $. Pour les ordinateurs portables de moins de 400 $, il vaut mieux acheter un Chromebook à 100 %, car Chrome est conçu pour fonctionner sur du matériel adapté à votre budget ; vous verrez de meilleures performances initiales et à long terme et moins de décalage à mesure que vous ajoutez plus d’applications à la machine.

Pour 550 $, votre argent ira encore beaucoup plus loin avec un Chromebook. Les écrans tactiles sont beaucoup plus nombreux dans cette gamme de prix pour les Chromebooks, et l’écart de performances que nous avons mentionné ci-dessus sera toujours suffisamment important pour être remarqué entre le Chromebook et l’ordinateur portable Windows.

Par exemple, le meilleur Chromebook actuel est le Lenovo Flex 5 à 400 $, qui vous offre un i3 de 10e génération, un écran tactile de 13,3 pouces, des haut-parleurs frontaux, un clavier rétroéclairé et une autonomie d’une journée. L’Acer Spin 713 chute régulièrement à 530 $ pour essentiellement les mêmes spécifications que l’Aspire 5 à 550 $ – 10e génération i5, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD – et il est livré avec un bel écran tactile 2K et une bien meilleure autonomie que le non délavé. écran tactile et autonomie médiocre sur l’Aspire 5.

Bien que les Chromebooks les plus vendus soient les Chromebooks “bon marché” de 200 à 400 $, cela ne signifie pas que les Chromebooks haut de gamme n’existent pas. Après tout, de Google à Samsung en passant par ASUS et Lenovo, il existe des Chromebooks haut de gamme et puissants si vous recherchez une expérience Chrome parfaitement simplifiée mais que vous voulez toujours un ordinateur portable vraiment génial.

Les Chromebooks ne sont pas qu’un navigateur

En parlant d’une expérience simplifiée, ce n’est pas parce que Chrome OS est un système léger qu’il est incapable d’exécuter autre chose que le navigateur Chrome. Les Chromebooks peuvent exécuter des applications Web progressives tout comme Windows 10, peuvent installer et exécuter des applications Android via le Google Play Store et peuvent également installer des applications Linux.

Oui, je passe beaucoup de temps dans le navigateur Google Chrome — c’est là que se trouve mon travail ! – mais j’utilise aussi des applications Android quelques fois par jour aux côtés des PWA. L’application Android la plus utilisée sur mon Chromebook est en fait une application Microsoft : Microsoft Solitaire Collection, qui, je pense, a en fait une meilleure mise en page sur Android avec moins d’espace perdu.

Mieux encore, les applications PWA et Android se synchronisent toutes entre mes machines. Lorsque je configure un Chromebook pour l’examiner, je me connecte à mon compte Google et au moment où j’ai terminé le reste de la configuration initiale, mes applications sont installées et prêtes à être utilisées. Cela contraste fortement avec les ordinateurs portables Windows que j’ai utilisés jusqu’à présent, où j’ai dû rechercher mes anciennes applications et les faire réinstaller à partir de leurs différents sites Web : Chrome, Audacity, etc. Oui, les applications du Microsoft Store sont toutes au même endroit pour télécharger à nouveau et réinstaller, mais ce n’est pas un processus automatique.

En ce qui concerne les applications, en particulier dans le segment bas de gamme, le nombre d’applications préchargées sur ces machines Windows est incroyable. Lenovo n’est pas allé trop loin avec les applications préchargées comme Acer l’a fait – sérieusement, Acer, deux douzaines d’applications préinstallées ?? – mais à la place, Lenovo a complètement couvert la barre des tâches avec des applications et des barres d’outils épinglées. Je sais qu’il existe des moyens d’obtenir des ordinateurs portables Windows sans tout le ballonnement, mais pas un seul Chromebook n’est livré avec cette absurdité !

Et, bien sûr, tous ces services sont des essais. Vous devrez toujours payer pour Office 365, vous devrez débourser pour toute suite de sécurité préinstallée – en supposant que vous ne vous contentez pas de les retirer et d’installer quelque chose de mieux – et OneDrive n’a que 5 Go de stockage gratuit plutôt que les 15 Go de stockage gratuit offerts par Google Drive.

Les Chromebooks sont faciles à gérer et à partager

Ma mère est venue lui rendre visite il y a quelques semaines. Elle n’a pas apporté d’ordinateur portable avec elle – elle était ici en vacances, après tout – alors quand elle a voulu vérifier ses e-mails et faire un peu de travail, j’ai juste pris l’un de mes Chromebooks chargés sur la pile et l’ai remis. Elle pouvait choisir si elle souhaitait se connecter en tant que deuxième utilisateur sur le Chromebook, et tout ce qu’elle faisait était séparé de mes applications et de mes données professionnelles.

Que Dieu bénisse le mode Invité et les utilisateurs en bac à sable.

Si tout ce que j’avais était des ordinateurs portables Windows, j’aurais d’abord dû accéder aux paramètres du compte et les ajouter en tant que deuxième utilisateur – ou simplement la laisser utiliser ma connexion et espérer qu’elle ne trébuchera sur rien.

C’est par conception : les Chromebooks sont partiellement conçus pour les écoles et les entreprises, deux marchés où vous devez facilement ajouter des comptes supplémentaires et où d’autres personnes ont besoin de moyens pour utiliser une machine sans accès complet – et sans salir la machine pour les autres utilisateurs. Google offre toujours une récompense permanente de 150 000 $ à quiconque trouve un exploit qui peut systématiquement pirater un Chromebook à partir du mode Invité, et cela fait des années que personne ne l’a fait.

Alors que les écoles s’appuient sur G Suite for Education et sur des outils beaucoup plus robustes pour gérer ce que leurs élèves peuvent ou ne peuvent pas faire, les Chromebooks sont devenus de plus en plus faciles à gérer pour les parents pour leurs enfants, en particulier au cours des 18 derniers mois. Comparez cela avec Windows, où il existe des moyens d’activer le contrôle parental via Windows Security, mais ils sont incomplets et déroutants pour naviguer pour les parents moins avertis en technologie.

Et bien sûr, en raison de la façon dont les utilisateurs sont complètement séparés les uns des autres dans Chrome OS et que rien de ce qui est installé ne touche le système principal, vous n’avez pas à vous soucier que votre enfant brise l’ordinateur familial pour tout le monde en installant quelque chose qu’il ne devrait pas . Si vous avez dû amener l’ordinateur d’un enfant à l’atelier de réparation plus de deux fois cette année, il est peut-être temps de l’échanger contre un Chromebook jusqu’à ce qu’il apprenne à s’en occuper.

Les claviers Chromebook ne sont pas bizarres, ils sont merveilleux

Microsoft permet aux fabricants de définir toutes sortes de boutons de fonction personnalisés et de touches de fonction sur les ordinateurs portables qu’ils vendent, ce qui signifie que lorsque vous placez un ordinateur portable Windows et un Chromebook côte à côte, le clavier Chromebook semble simple et incomplet. Ou du moins, vous le feriez jusqu’à ce que vous commenciez à essayer d’utiliser F1-12 et finissiez par lancer une demi-douzaine d’applications et de menus utilitaires.

Je suis désolé, mais je n’ai pas besoin d’un million de touches pour des choses comme le mode d’affichage, la calculatrice et le mode avion – comment donner trois boutons à ceux-ci et aucun au contrôle multimédia ?! – J’ai juste besoin d’une touche F5 pour rafraîchir les choses avec un doigt et d’une touche placée de manière cohérente pour modifier la luminosité de l’écran. Parce que Windows ne codifie pas ces choses, les fabricants optent pour la configuration qui leur plaît et s’intègre dans le châssis.

En revanche, les Chromebooks ont tous la même mise en page, les mêmes fonctions et les mêmes raccourcis. Il existe des dizaines de raccourcis Chrome OS impressionnants, et vous pouvez remapper certaines touches pour récupérer votre verrouillage des majuscules ou pour mieux utiliser la touche Windows sur le clavier mécanique que vous branchez à votre bureau.

Les Chromebooks s’améliorent chaque mois

Alors que Windows prépare une mise à jour majeure plus tard ce mois-ci, Windows ne reçoit des mises à jour de fonctionnalités que deux fois par an. Chrome OS, en revanche, reçoit des mises à jour de fonctionnalités toutes les 4 à 6 semaines en plus de ses correctifs de sécurité, y compris une mise à jour majeure en mars avec Phone Hub, Tote et Nearby Share lorsque Chrome OS a eu 10 ans.

Maintenant que Chome OS a une décennie d’utilisation et d’amélioration à son actif, le système est sécurisé, stable et plus que prêt à tenir tête à Windows. Si vous recherchez un meilleur ordinateur portable pour vous-même ou les membres de votre famille le jour du Prime Day ou plus tard dans l’été, je vous en supplie, essayez un Chromebook ! Vous serez surpris de voir à quel point les meilleurs Chromebooks sont capables de nos jours.

Et en attendant, je vais creuser plus profondément le fossé entre Windows et Chrome OS, alors restez à l’écoute pour une analyse plus détaillée sur ce front.

Autres notes d’un week-end de travail en juin :

J’ai finalement dû revenir au Galaxy S21 après un peu moins de trois semaines d’Android 12 Beta 1 le Pixel 4a. Je continuerai à jouer avec, surtout une fois que le nouveau thème de couleur Material You arrivera, mais l’épuisement de la batterie et les bogues dans des applications comme Twitter rappellent clairement qu’il ne s’agit pas d’un logiciel fini. Les sauvegardes gratuites de Google Photos ont disparu, mais je paie déjà pour Google One, et Photos reste l’un des meilleurs services photo sur le net, donc je m’y tiens. Je vais juste définir des rappels trimestriels pour supprimer les anciennes photos maintenant. Un point sombre de mon expérience par ailleurs ensoleillée avec les Chromebooks est la recherche frustrante de six mois à laquelle j’ai participé pour trouver une station d’accueil qui fonctionne avec tous mes Chromebooks. La bonne nouvelle est que le moniteur Dell USB-C avec concentrateur que j’ai à examiner semble fonctionner avec ma liste actuelle de Chromebooks ! Maintenant, touchons du bois et espérons que ça reste comme ça. La désactivation de l’identifiant publicitaire pour Android va faciliter les choses pour les utilisateurs, et j’en suis heureux, mais rappelons-nous que la raison pour laquelle vous voyez des publicités dans tant d’applications est que les développeurs ont aussi besoin de manger. Si une application que vous utilisez régulièrement a une version payante pour éliminer les publicités, veuillez la soutenir ! Amazon Prime Day arrive plus tard ce mois-ci, et mon seul espoir est que nous voyions des ventes réelles de Chromebook après la pénurie totale d’offres de l’année dernière. L’automne dernier, nous étions encore confrontés à une pénurie de Chromebooks, mais cela a été en grande partie résolu, alors laissons les affaires commencer.

Et n’oubliez pas que la fête des pères est le week-end prochain, alors appelez votre papa !

