Les ordinateurs quantiques se rapprochent des maisons

20/09/2021 à 18:34 CEST

Des chercheurs de l’Indian Institute of Technology de Bombay, à Mumbai, en Inde, ont réussi à utiliser du graphène monocouche ou vierge pour gérer l’encodage et le traitement de l’information quantique. L’avancée serait une étape importante vers le développement d’ordinateurs quantiques à usage personnel, qui peuvent fonctionner sans avoir besoin de températures extrêmes et avec une taille plus fonctionnelle.

Si cette innovation a lieu, le ordinateurs quantiques Ils pourraient être utilisés dans un environnement domestique ou professionnel dans un proche avenir. Cela signifierait avoir des machines à usage domestique ou personnalisées capables de dépasser les vitesses de traitement informatique actuelles d’un million de fois. L’étude liée à ce développement a récemment été publiée dans la revue Optica.

Les limites de l’informatique et de l’électronique

Dans un monde de plus en plus dépendant de l’informatique et la électronique, il est évident l’énorme progrès qui a été enregistré au cours des dernières décennies en termes de smartphones, ordinateurs portables, système de positionnement global, accessoires domotiques, technologie spatiale ou voitures autonomes, parmi de nombreux autres exemples. Cependant, différents experts indiquent que cette grande avancée est sur le point d’atteindre sa limite.

En particulier, ils insistent sur le fait qu’il est vital de découvrir de nouvelles façons de stocker et de traiter l’information sans dépendent exclusivement du flux et de la charge des électrons, sur laquelle repose l’électronique contemporaine. La nécessité de trouver de meilleures alternatives est double : d’une part, augmenter la vitesse et la capacité de traitement et, d’autre part, résoudre les désagréments liés au stockage des données.

Dans ce cadre, l’informatique quantique offre de multiples avantages. Principalement parce que le qubit ne présente pas les limitations du bit traditionnel, puisqu’il n’est pas soumis à être exclusivement 0 ou 1 : il peut superposer ses états ou travailler dans des états intermédiaires, augmentant notamment la capacité de traitement et de stockage.

Cependant, pour le moment ordinateurs quantiques ils doivent travailler à des températures extrêmes, inférieures à –196,1 degrés Celsius. Si nous ajoutons leur taille à cela, ils deviennent des appareils très peu pratiques et extrêmement coûteux pour un usage domestique ou professionnel. Est-il possible de surmonter ces limitations dans un avenir proche et de les rapprocher d’un usage personnel ?

Sujet connexe : Les ordinateurs quantiques peuvent raisonner comme les humains.

Informations quantiques “Vallées”

Bien qu’il s’agisse d’un énorme défi, selon un communiqué de presse, des scientifiques indiens ont franchi une étape cruciale en vérifiant que le graphène vierge est capable de travailler avec l’information quantique en exploitant ce que l’on appelle “Vallées” en électrons. Ce sont de petits espaces entre les électrons qui leur permettent d’être manipulés au-delà de leur charge, orientant leur état énergétique et leur emplacement.

Ces « vallées », régies par le mécanique quantique, peut être utilisé pour coder, traiter et stocker des informations quantiques à des températures moins restrictives. Sur cette base, des ordinateurs quantiques pourraient être développés capables de fonctionner efficacement à température ambiante, ainsi que de réduire leur taille. En raison de ces conditions, son coût serait également réduit.

Selon les chercheurs eux-mêmes, cette avancée pourrait ouvrir la porte à ordinateurs quantiques en miniature à des fins générales, qui peuvent être utilisées par des personnes normales, comme c’est le cas avec les ordinateurs portables actuels. Bien qu’ils soient plus simples à gérer les équipements, ils pouvaient tout de même atteindre des vitesses de traitement incroyables.

Dans le même temps, sa plus grande accessibilité pourrait accélérer de nouvelles recherches dans de multiples domaines, tels que l’apprentissage en profondeur ou les structures moléculaires, facilitant de nouveaux médicaments ou thérapies contre différentes maladies complexes.

Référence

Valleytronics induite par la lumière dans le graphène vierge. MS Mrudul et al. Opcuábtica (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1364/OPTICA.418152

photo: l’informatique quantique pourrait atteindre les foyers grâce à l’utilisation de graphène monocouche : les “vallées” dans la structure de la bande électronique permettraient la conduction de l’information quantique et favoriseraient les ordinateurs quantiques domestiques aux capacités de traitement exceptionnelles. Crédit : Pete Linforth sur Pixabay.