Les ordres d’équipe sont mauvais pour la F1 même lorsqu’ils sont logiques

Sebastian Vettel a déclaré que son ancienne équipe Red Bull devrait permettre à Sergio Perez de remporter sa course à domicile ce week-end s’il en a l’occasion.

Perez pourrait devenir le premier pilote mexicain à remporter son épreuve à domicile dimanche. Cependant, comme il n’est plus en lice pour le championnat, Red Bull peut lui demander de laisser passer son coéquipier Max Verstappen si l’occasion se présente.

Vettel, qui a désobéi à une instruction de Red Bull lors du Grand Prix de Malaisie 2013, a déclaré qu’il n’était « pas un fan des ordres d’équipe ».

« Il y a deux ordres d’équipe différents », a-t-il expliqué. « Il y a l’ordre d’équipe que vous cédez et vous le récupérez dans la même course si vous êtes sur des stratégies différentes et puis il y a évidemment l’ordre d’équipe où clairement l’un doit s’écarter pour que l’autre marque plus de points.

« Maintenant, même si la situation est logiquement très facile à expliquer, je pense toujours que c’est mauvais et je serais en faveur de ne jamais avoir d’ordres d’équipe. je pense que c’est juste [that] personne n’aime ça.

Perez a rarement mené Verstappen sur la bonne voie cette année, et Vettel pense qu’il devrait être autorisé à rester en tête s’il y parvient au mérite. « S’il se trouve que Checo est en avance, alors Checo devrait rester en tête », a déclaré Vettel.

Cependant, il a reconnu que le rival de Verstappen au championnat, Lewis Hamilton, avait bénéficié de son coéquipier Valtteri Bottas suite aux commandes de l’équipe à de précédentes occasions. Bottas, qui quittera Mercedes à la fin de la saison, s’est dit prêt à aider Hamilton si l’occasion se présentait.

« En réalité, je ne suis plus dans la bataille pour le championnat et je suis un joueur d’équipe », a-t-il déclaré. « Pour moi, il serait important qu’en tant qu’équipe, nous puissions remporter le cinquième titre constructeurs d’affilée, ce sera déjà un gros exploit.

«Je veux obtenir autant de points que je veux et s’il y aura une opportunité raisonnable d’aider Lewis dans le combat, évidemment, en tant que coéquipier, je le ferai. Donc je pense que c’est vraiment l’état d’esprit et l’approche. Ce n’est donc pas si différent d’il y a quelques courses.

