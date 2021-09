Les ordures de Verstappen prétendent qu’il est sous pression et attaque “l’hypocrisie” à propos de l’accident de Hamilton · .

Max Verstappen a fait court aux questions sur sa réaction à sa collision avec Lewis Hamilton à Monza et la suggestion de son rival qu’il ressent la pression du combat pour le titre.

À la suite de la collision entre les deux hommes qui les a tous deux exclus du Grand Prix d’Italie, Hamilton a déclaré qu’il était “surpris” que Verstappen soit parti sans vérifier si son rival avait subi des blessures lorsque le Red Bull a atterri sur sa voiture.

Verstappen, qui a accusé Hamilton de comportement “irrespectueux” à Silverstone pour avoir célébré une victoire après que le pilote Red Bull a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution à la suite d’une autre collision entre les deux, a déclaré “il y a beaucoup d’hypocrites dans le monde” lorsque son rival on lui a fait réagir.

Verstappen a déclaré qu’il était évident que Hamilton n’avait pas été blessé dans la collision. « J’ai sauté de la voiture, j’ai regardé vers la gauche et il est bien sûr toujours en train d’essayer de reculer, de contrôler le volant, d’essayer de s’échapper sous ma voiture.

“Donc, je pense qu’il allait tout à fait bien parce qu’il volait également lundi ou mardi en Amérique pour assister à un gala, je pense que vous ne le faites que si vous vous sentez bien. Je pense que déjà là-bas, tout était sous contrôle.

Le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, doutait également que Hamilton ait été blessé dans la collision. Hamilton a déclaré qu’il était mal à l’aise après l’accident sur lequel sa physiothérapeute Angela Cullen a travaillé les jours suivants.

“C’est naturel quand une voiture atterrit sur votre tête que vous allez avoir une sorte d’inconfort”, a déclaré Hamlton. « Comme je l’ai dit, j’ai définitivement ressenti un petit quelque chose après la course.

« J’ai dit que j’allais le faire vérifier, j’ai travaillé avec Angela juste après la course et pendant le vol et j’ai eu des contrôles le lendemain. Ensuite, nous avons travaillé dessus toute la semaine avec l’acupuncture et tout. En une milliseconde, tout peut arriver et je me sentais donc reconnaissant d’en sortir pas gravement blessé.

Verstappen, qui a reçu une pénalité de trois places sur la grille pour la dernière collision entre les deux, a répondu sarcastiquement à la suggestion de Hamilton selon laquelle l’incident montrait que le pilote Red Bull se sentait sous pression lors de sa première chance de remporter un championnat du monde.

“Je suis tellement nerveux que je peux à peine dormir”, a déclaré Verstappen. « C’est tellement horrible de se battre pour un titre. Je déteste vraiment ça.

Il a déclaré que les commentaires de Hamilton montraient que le conducteur de Mercedes ne le connaissait pas. « Si quelqu’un me connaît, je suis très détendu à propos de toutes ces choses et je ne peux vraiment pas être dérangé. Je suis très froid.

« C’est le meilleur sentiment que l’on ait jamais eu d’avoir une voiture, une super voiture, où l’on participe chaque week-end et où l’on peut se battre pour la victoire. Peu importe que vous meniez juste un championnat ou non.

«Je pense que ces commentaires vous montrent juste qu’il ne me connaît vraiment pas. Ce qui est bien, je n’ai pas non plus besoin de le connaître, comment il est pleinement. Je me concentre juste sur moi-même et j’aime vraiment ça à l’avant et j’espère bien sûr que nous pourrons le faire pendant très longtemps.

