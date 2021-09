Les oreilles de chou-fleur les plus impressionnantes du MMA

Le MMA est un sport de contact et à ce titre il a des conséquences sur sa pratique quotidienne. L’une des blessures les plus courantes est ce qu’on appelle les oreilles de chou-fleur.

La blessure est générée par une friction constante et l’accumulation de coups dans la région de l’oreille. Ces ecchymoses coagulent et bloquent la circulation du sang et des nutriments, de sorte que le cartilage affecté peut mourir et, sans le tissu de soutien, se replier sur lui-même, formant une croûte qui crée cette apparence enflée et déformée.

C’est l’une des soi-disant marques de fabrique des combattants et beaucoup d’entre eux le portent avec fierté. Dans cette note, nous mettrons quelques personnalités éminentes de ce sport dans lesquelles leurs oreilles en chou-fleur sont perceptibles. Certaines options sont des images vraiment dures.

dixFrankie Edgard

MANILLE, PHILIPPINES – 10 MARS: Frankie Edgar, concurrent poids plume de l’UFC, fait des gestes lors de la conférence de presse de l’UFC Manille le 10 mars 2015 à Manille, aux Philippines. Le combat doit avoir lieu le 16 mai 2015 à l’arène MOA à Manille. (Photo de Dondi Tawatao / .)

La légende du MMA et ancien champion des poids légers de l’UFC a des qualités qui se sont toujours démarquées pour lui alors qu’il marchait dans l’Octogone. Il s’est toujours démarqué par son excellent cardio, sa grande mobilité et sa boxe très technique.

Mais sans aucun doute une autre caractéristique a marqué Edgard, toujours. Ses oreilles de chou-fleur choquantes.

