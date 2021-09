Les oreilles des éléphants pourraient devenir “aussi grandes que Dumbo” alors que les experts envoient un avertissement de “changement de forme” | Sciences | Nouvelles

Les experts ont déclaré: “En fait, dès les années 1870, le zoologiste américain Joel Allen a noté que dans les climats plus froids, les animaux à sang chaud – également connus sous le nom d’endothermes – avaient tendance à avoir des appendices plus petits tandis que ceux des climats plus chauds ont tendance à en avoir de plus gros.

“Ce modèle est devenu connu sous le nom de règle d’Allen, qui a depuis été soutenu par des études sur les oiseaux et les mammifères.”

Savoir comment les animaux réagissent maintenant aux climats plus chauds et plus froids peut nous donner une idée de la façon dont ils réagiront au changement climatique.

Le Dr Ryding a déclaré: “Les augmentations de la taille des appendices que nous constatons jusqu’à présent sont assez faibles – moins de 10% – il est donc peu probable que les changements soient immédiatement perceptibles.

“Cependant, les appendices importants tels que les oreilles devraient augmenter, nous pourrions donc nous retrouver avec un Dumbo en direct dans un avenir pas si lointain.”