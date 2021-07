Les organisateurs australiens envisagent le créneau d’avril pour la course 2022

in

Les responsables du GP d’Australie sont en pourparlers avec la Formule 1 au sujet d’un retour en avril ayant de nouveau été contraint d’annuler la course.

Les organisateurs de la course ont annoncé mardi que le grand prix 2021 n’aurait pas lieu, citant “des restrictions et des défis logistiques liés à la pandémie de COVID-19 en cours”.

La Formule 1 était en pourparlers avec l’Australie pour autoriser le paddock dans le pays via une biosphère afin de renoncer à la quarantaine. L’Australie, cependant, a imposé une quarantaine de 14 jours à laquelle la F1 n’a pas pu adhérer.

Ainsi, la course, qui avait déjà été reportée de mars à novembre, a été annulée pour la deuxième saison consécutive.

Les organisateurs espèrent que la course reviendra la saison prochaine, mais ce ne sera pas dans son créneau traditionnel d’ouverture de saison. Au lieu de cela, avril est évoqué.

“Nous pensons qu’avril est une date pour laquelle nous aimerions pouvoir prendre des mesures positives à ce stade”, a déclaré le président de l’Australian Grand Prix Corporation, Paul Little, à l’AAP.

“Nous devons voir à quoi ressemblent les taux de vaccination et ce que le gouvernement fédéral fait des droits de visite et à la suite de cela, nous en saurons beaucoup plus si avril est viable.”

Mais il a ajouté: “Il n’y a aucune garantie.”

Nous partageons avec vous notre déception que l’#AusGP ne puisse avoir lieu cette année. Cet événement emblématique reviendra et nous reviendrons mieux que jamais.#F1 pic.twitter.com/Uwth6mCYFG – Grand Prix d’Australie de F1 (@ausgrandprix) 6 juillet 2021

Le ministre victorien des Sports, Martin Pakula, a admis que le faible taux de vaccination du pays avait joué un rôle important dans la décision d’annuler la course de cette année.

“La Formule 1 et le MotoGP ont exigé des assurances, des engagements et des garanties cette semaine sur la conduite de ces événements”, a déclaré Pakula.

« Il leur reste quelques mois, mais ils doivent planifier, et ils doivent avoir des éventualités en place.

“Compte tenu du très faible nombre de vaccinations nationales à deux doses et de la décision du Cabinet national vendredi, nous ne sommes tout simplement pas en mesure de donner à la direction de la F1 ou du MotoGP le genre de garanties, d’assurances et de confort dont ils ont besoin.

“J’ai eu une conversation avec le PDG de la direction de la Formule 1 Stefano Domenicali hier soir et ce fut une conversation très cordiale.

“Nous avons une excellente relation et je m’attends à ce que ces événements se produisent en 2022.”

