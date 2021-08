Les organisateurs de “#AppleToo” disent avoir entendu près de 500 histoires de problèmes sur le lieu de travail jusqu’à présent

Plus tôt cette semaine, un groupe d’employés d’Apple a annoncé qu’ils s’organisaient sous le hashtag #AppleToo pour collecter des histoires de travailleurs à tous les niveaux de l’entreprise en ce qui concerne les problèmes sur le lieu de travail. Maintenant, les organisateurs de #AppleToo disent qu’ils ont déjà collecté près de 500 histoires sur de tels problèmes et qu’ils prévoient de les rendre publics à partir de lundi.

Dans un article publié aujourd’hui sur Twitter (via Protocol), les organisateurs de #AppleToo ont écrit que le “fil principal” dans les réponses et les histoires qu’ils ont reçues jusqu’à présent est “d’être ignoré par les RH”. Le post complet a expliqué:

Jusqu’à présent, nous avons reçu près de 500 réponses et des centaines d’histoires de racisme, de sexisme, de discrimination, de représailles, d’intimidation, de harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement et d’agression sexuelle commis par un collègue hors campus. Le fil conducteur ? Être ignoré par les RH.

À partir de maintenant, les organisateurs #AppleToo travaillent avec les employés pour les aider à déposer des histoires auprès d’organisations syndicales externes, comme le California Department of Fair Housing and Employment et la Federal Equal Opportunity Employment Commission. Ils prévoient de rendre publics et de partager des histoires à partir de lundi.

Sur le site #AppleToo, les organisateurs déclarent :

Pendant trop longtemps, Apple a échappé à l’examen public. La vérité est que pour de nombreux employés d’Apple – une réalité à laquelle sont confrontés de manière disproportionnée nos collègues noirs, autochtones et autres issus de groupes ethniques, de genre et historiquement marginalisés – la culture du secret crée une forteresse opaque et intimidante. Lorsque nous insistons sur la responsabilité et la réparation des injustices persistantes dont nous sommes témoins ou que nous subissons sur notre lieu de travail, nous sommes confrontés à un schéma d’isolement, de dégradation et de mise au courant. Pas plus. Nous avons épuisé toutes les voies internes. Nous avons discuté avec nos dirigeants. Nous sommes passés à l’équipe People. Nous avons escaladé la conduite des affaires. Rien n’a changé.

Selon un rapport de The Verge plus tôt cette semaine, “seulement une quinzaine d’employés actuels et anciens d’Apple ont été directement impliqués dans l’effort d’organisation”.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :