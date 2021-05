Les organisateurs de Bakou souhaitent accueillir les futures sessions de qualification Sprint

Les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan seraient impatients d’accueillir à l’avenir des sessions de qualification de sprint, si le format est reporté à la saison prochaine.

Le format, qui verra les qualifications traditionnelles reportées au vendredi et une course de sprint introduite samedi, sera testé lors de trois week-ends de course cette année, à commencer par le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

Les résultats des qualifications de vendredi établiront la grille pour les qualifications de sprint, qui à leur tour définissent l’ordre de départ pour le Grand Prix de dimanche.

Si la nouvelle structure de week-end de course est considérée comme un succès, elle pourrait être déployée plus largement dans les saisons à venir.

“Je sais que quelques pilotes s’y sont opposés, et ils pensent que c’est assez risqué”, a déclaré le directeur exécutif du Baku City Circuit, Arif Rahimov, à Motorsport.com. «Pour être honnête, je pense que tout changement serait le bienvenu, et toutes les expériences seraient bonnes.

«Je suis un peu du côté opposé, pensant qu’expérimenter le format du week-end de course est une bonne chose en général, juste pour mélanger les choses et le rendre plus intéressant pour les spectateurs, le rendre un peu plus inattendu.

«J’apprécierais vraiment quelque chose comme ça, si on me proposait, si nous avions le choix de le faire d’une manière ou d’une autre.

«Je pense que tout changement serait génial pour la F1 en général. Il y avait tellement de spéculations différentes sur la grille inversée comme en F2, et maintenant il y a les qualifications au sprint. Je salue tous ces changements. »