Les organisateurs de la Super League européenne se soucient-ils vraiment du football féminin?

«Dès que possible après le début de la compétition masculine, une ligue féminine correspondante sera également lancée, aidant à faire progresser et à développer le football féminin.»

Ces vingt-sept mots – sur 733 – étaient la seule mention du match féminin dans le communiqué de presse de la Super League européenne (ESL) dimanche soir.

Le communiqué décrivait le format de la compétition masculine et les avantages financiers que cela apporterait à ces équipes. Cependant, il ne décrivait aucun projet en ce qui concerne le jeu féminin, ce qui donnait l’impression que la seule phrase était purement symbolique, la moitié du sport étant une réflexion après coup dans douze clubs.

Florentino Pérez, président du Real Madrid CF et premier président de la Super League, n’a rien fait pour apaiser le scepticisme lors de son apparition dans le populaire talk-show espagnol El Chiringuito de Jugones. Le match féminin n’a pas été mentionné une seule fois dans tout le programme dédié uniquement à discuter de la Super League.

Indépendamment de votre opinion sur cette nouvelle compétition, il est évident, et cela est clair depuis un certain temps maintenant, que les responsables de l’ESL ne feront pas du football féminin une priorité et la déclaration «faire progresser et développer le football féminin» est vide .

Même si l’intérêt de certains de ces acteurs pour le football féminin est réel, ils n’ont pas encore acquis suffisamment de crédibilité pour simplement ignorer le mépris quasi total du futfem dans la déclaration susmentionnée et l’interview de Chiringuito.

Le Real Madrid n’a acquis CD Tacón qu’en 2019, ce qui en fait la deuxième saison pour Las Blancas mais seulement la première avec le nom officiel et l’écusson du club. Andrea Agnelli est le président de la Juventus et vice-président de la Super League et la Juventus n’a créé une équipe féminine qu’en 2017. Joel Glazer est le coprésident de Manchester United et un autre vice-président de la Super League et de l’équipe féminine de Manchester United. n’a été fondée qu’en 2018.

Il semble également y avoir eu peu de réflexion et de considération sur la façon dont une Super League féminine affecterait la compétition nationale, en particulier en Espagne. La première division du pays, Primera Iberdrola, a eu du mal à obtenir la même légitimité que les autres ligues féminines du monde entier. La ligue espagnole n’a toujours pas été considérée comme professionnelle par la loi et les joueurs de toutes les équipes ont dû se rassembler pour exiger un traitement meilleur et plus professionnel lorsque le jeu a repris pendant la pandémie.

Même si la gestion de Primera Iberdrola par la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a parfois été médiocre, la RFEF a fait de minuscules progrès dans la bonne direction. Plus particulièrement, Primera Iberdrola a conclu un accord avec Ata Football pour rendre plus de matches disponibles aux fans du monde entier et a annoncé que la ligue deviendrait légalement professionnelle au cours de la saison 2021/22.

Si Primera Iberdrola perd sa meilleure équipe, le FC Barcelone, avec les deux clubs madrilènes, l’Atlético Madrid et le Real Madrid, est banni, conclure un contrat télévisé plus lucratif ou même conserver son accord avec Ata Football pourrait devenir très difficile. Leur non-implication se produirait probablement en raison d’actions de l’UEFA, mais c’est quelque chose que Pérez et ses collègues. aurait dû prévoir. De plus, même si ces parties restaient, elles auraient accès à un pool d’argent télévisé qui serait en grande partie inaccessible aux équipes d’Iberdrola, ne faisant avancer que les intérêts des douze équipes fondatrices à travers l’Europe tandis que les autres se battraient pour des bribes comme ils l’ont fait. fait depuis si longtemps.

Ce qui nous amène au point suivant: qu’ont fait certaines de ces équipes féminines pour mériter un accès garanti à une telle richesse? Il semble que la décision sur l’identité de ces douze clubs se fonde uniquement sur le statut des équipes masculines. Arsenal est la seule équipe potentielle de l’ESL féminine à avoir remporté la Ligue des champions féminine de l’UEFA (UWCL). L’Olympique Lyonnais, l’équipe féminine la plus titrée, ayant remporté sept titres UWCL, ainsi que les clubs allemands et suédois qui se sont combinés pour remporter onze trophées UWCL, ne seraient pas inclus à notre connaissance.

Pendant ce temps, le Real Madrid Femenino, récemment formé, qui n’a même pas encore participé à la compétition européenne, la Juventus et Manchester United pourraient éventuellement être en Super League, sans parler de Liverpool, qui dispute actuellement la deuxième division anglaise. L’Atlético Madrid, qui a toujours été bon, semble actuellement ne pas se qualifier pour l’UWCL, avec des équipes comme Levante, Granadilla, Madrid CFF et Real Sociedad devant Las Rojiblancas.

Les organisateurs d’ESL peuvent avoir un plan différent, mais ils ont refusé de dire quoi que ce soit à ce sujet au moment de la publication, ce qui fait partie du point.

En fin de compte, Pérez et sa Super League n’aideront pas à «faire avancer et développer le football féminin» – cela lui nuira et le président de Madrid laisse tomber Las Blancas dans le processus. Tout au long de la saison de championnat, il y a eu un objectif: se qualifier pour la Ligue des champions, le tournoi avec lequel ce club a tant d’histoire. Mais cette quête peut être vaine si ce projet de Super League se concrétise, évacuant le sang, la sueur et les larmes mis par les joueurs et le personnel d’entraîneurs et l’immense investissement émotionnel dans lequel les fans ont investi cette saison.