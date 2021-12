Les organisateurs du CES 2022 insistent sur le fait que les événements en personne se poursuivront alors même que de plus en plus d’exposants se retirent

Le rythme des entreprises annonçant qu’elles renonceraient aux parties en personne du CES 2022 n’a augmenté qu’au cours des dernières 24 heures, de grandes entreprises comme Intel et Google annonçant leurs décisions jeudi après-midi. Malgré une liste croissante d’annulations comprenant des exposants, des annonceurs et la plupart des organisations de médias technologiques que nous pouvons nommer (y compris The Verge), la Consumer Technology Association qui organise l’événement a déclaré qu’elle poursuivrait les événements en personne.

Le CES 2022 offrira aux entreprises du monde entier, grandes et petites, l’opportunité de lancer des produits, de créer des marques et de nouer des partenariats. – CES (@CES) 24 décembre 2021

Dans un fil de tweets publié jeudi soir, le compte @CES a déclaré: « Notre objectif reste de rassembler l’industrie de la technologie et de donner à ceux qui ne peuvent pas assister en personne la possibilité de découvrir la magie du CES numériquement. »

Alors que de nombreuses entreprises annonçant des changements dans leurs plans ont cité des problèmes de santé ainsi que les implications inconnues de la variante omicron de COVID-19, les organisateurs ont publié une déclaration d’un PDG et d’un directeur général pour justifier leur décision d’aller de l’avant. Ils ont déclaré: « … nous sommes convaincus que les participants et les exposants peuvent avoir un événement socialement éloigné mais utile et productif à Las Vegas, ou tout en le vivant en ligne. » Les précautions annoncées précédemment comprenaient une preuve de vaccination requise, des masques et des tests rapides gratuits.

Nous travaillons également avec des experts de la santé de premier plan dans l’État du Nevada qui soutiennent les meilleures pratiques que nous avons mises en place. Vous trouverez ci-dessous une déclaration de Tony Slonim, MD, DrPH, FACHE, président et chef de la direction de Renown Health à Reno, NV. pic.twitter.com/6d4ncNBx3M – CES (@CES) 24 décembre 2021

La liste des exposants qui ont annoncé leur intention de sauter complètement le salon ou de limiter la disponibilité le jeudi seulement comprend :

Intel Google Lenovo Hisense (conférence de presse annulée mais aura un démarrage) Waymo

Mercredi, le CTA a déclaré dans un communiqué avoir reçu 42 annulations d’exposants. Il n’est pas clair si l’un de ces noms faisait partie de ce décompte, mais les annonces d’aujourd’hui suppriment trois des huit sociétés répertoriées comme exposants vedettes sur la page principale de l’événement. Une liste des entreprises les plus remarquables encore en attente de présentations en personne comprend Samsung, Sony et LG.