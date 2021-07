Les organisateurs du débrayage d’Activision Blizzard affirment que la déclaration de Kotick n’a pas répondu à leurs demandes

Les organisateurs qui ont planifié le Activision Blizzard débrayage hier ont noté que la déclaration du PDG Bobby Kotick sur le procès pour harcèlement sexuel n’a pas répondu à leurs préoccupations ou demandes.

Après que Kotick a fait une déclaration en réponse au procès pour harcèlement et intimidation qui a été intenté contre l’éditeur hier, les employés impliqués dans la manifestation ont déclaré que même s’ils étaient heureux d’avoir “convaincu les dirigeants de changer le ton de leurs communications”, la déclaration reste n’a pas répondu aux préoccupations ou aux demandes des personnes impliquées dans le débrayage.

Un communiqué des salariés, fourni à l’IGN, précise que le débrayage marque le début d’un “mouvement durable en faveur de meilleures conditions de travail pour tous les salariés”. Le personnel d’Activision Blizzard exige « une réponse rapide et un engagement à l’action de la part des dirigeants ».

Selon les travailleurs, la réponse d’Activision Blizzard n’a pas abordé les points suivants :

La fin de l’arbitrage forcé pour tous les salariés. Participation des travailleurs à la surveillance des politiques d’embauche et de promotion. La nécessité d’une plus grande transparence salariale pour assurer l’égalité. Sélection par les employés d’un tiers pour auditer les RH et d’autres processus de l’entreprise.

Cela fait suite à hier lorsque Kotick a adressé un message à tous les employés concernant le procès intenté par l’État de Californie pour allégations de harcèlement et d’intimidation la semaine dernière. “Nos réponses initiales aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ensemble et à vos préoccupations ont été, très franchement, sourdes”, a-t-il déclaré dans la lettre.

Alors que les employés d’Activision Blizzard commencent à organiser des débrayages pour soutenir le procès et pour protester contre le leadership actuel (la production sur World of Warcraft étant apparemment arrêtée), le personnel menace que ces actions ne sont que le début.

Pour l’avenir, les employés recherchent un environnement de travail plus juste et meilleur « en faveur de meilleures conditions de travail pour tous les employés, en particulier les femmes, en particulier les femmes de couleur et les femmes transgenres, les personnes non binaires et d’autres groupes marginalisés ».

Clôturant la lettre, le groupe des travailleurs a déclaré : « Aujourd’hui, nous défendons le changement. Demain et au-delà, nous serons le changement.

Plus de 2 000 employés ont déjà signé une pétition condamnant la réaction d’Activision Blizzard au procès, et le sentiment du public envers l’entreprise est au plus bas.