Les organisateurs du Grand Prix de Belgique ouvriront des discussions avec la FOM sur les remboursements des fans

Les organisateurs du Grand Prix de Belgique ont confirmé qu’ils parleraient à la FOM [Formula One Management] sur les moyens de dédommager les fans déçus de Spa.

Lewis Hamilton a expliqué après la course comment il pensait que les fans devraient être remboursés après une tournure étrange des événements en Belgique, qui les a laissés sans action significative à regarder.

La course a été retardée de plus de trois heures après quelques tours de formation initiaux, mais il y avait deux autres tours terminés derrière la voiture de sécurité, ce qui signifiait, selon les règles de la FIA, qu’un classement pour la course pouvait être calculé.

La grande majorité des fans dans les tribunes et autour du circuit sont restés tout l’après-midi alors que la pluie continuait à tomber sur le circuit, et ils n’ont vu la voiture médicale que faire des tours de piste pour évaluer les conditions avant le cortège de deux tours qui a précédé le fin de course.

En conséquence, la foule en course a vu officiellement la « course » la plus courte de l’histoire de la Formule 1. Bien que le consensus soit que le sport a pris la bonne décision de ne pas courir sous la pluie, les organisateurs de Spa rechercheront toujours une forme de compensation pour les personnes présentes.

“C’est difficile de parler à ces moments-là”, a déclaré la directrice générale Vanessa Maes immédiatement après l’annulation de la course, s’adressant à Dhnet.be.

« Mais je veux m’adresser à nos spectateurs. L’organisation du GP de Spa exprime sa plus profonde déception pour l’issue du Grand Prix, qui représentait la conclusion pour laquelle mon équipe avait travaillé toute une année, en surmontant tous les obstacles.

« Malheureusement, la météo est un élément que vous ne pouvez pas contrôler. J’ai toujours dit que la santé de notre public est fondamentale. La santé des conducteurs aussi.

« La sécurité doit primer, je respecte donc la décision du directeur de course. Je partage évidemment l’énorme déception de nos spectateurs, qui se sont comportés de manière exemplaire.

« Je réfléchirai et discuterai dans les jours à venir avec la FOM sur la façon dont nous pourrions offrir une compensation à nos spectateurs après cet événement de force majeure. »

Hamilton a également estimé que la motivation derrière la décision de la FIA de boucler le nombre minimum de tours requis était due à des obligations financières et commerciales, ce que le PDG de la F1 Stefano Domenicali a vigoureusement nié après la course.

Si un remboursement n’est pas possible, le septuple champion du monde a également lancé l’idée d’organiser un événement gratuit sur le circuit pour que les fans puissent compenser l’action qu’ils ont manqué dimanche.

“Je reviendrais absolument”, a déclaré le pilote Mercedes. « J’adore ça ici, donc s’il y a un moyen de trouver une fenêtre où il ne pleut pas et de donner aux fans une course gratuite, ce serait génial.