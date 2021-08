Les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas attendent toujours une foule nombreuse

Les organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas prévoient toujours d’accueillir une foule de 105 000 personnes chaque jour de course à Zandvoort en septembre.

Une déclaration du gouvernement néerlandais est attendue vendredi 13 août pour préciser si les fans pourront ou non assister à la course – car la nouvelle législation gouvernementale pourrait poser des problèmes pour la fréquentation de la foule.

Il a été annoncé en juin qu’aucune mesure de distanciation sociale ne serait nécessaire pour que la course se déroule devant une foule nombreuse, mais le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a indiqué que les événements de plusieurs jours avec une nuitée seraient interrompus jusqu’au 1er septembre, qui comprend le populaire festival de musique des Lowlands.

La course doit avoir lieu quelques jours plus tard, mais le statut officiel de la présence des fans à Zandvoort ne sera pas possible tant que Rutte n’aura pas confirmé la nouvelle vendredi.

Les organisateurs avaient précédemment déclaré que si une foule nombreuse n’était pas possible pour la course, ils annuleraient et reporteraient le retour de Max Verstappen jusqu’en 2022 – presque tous les billets ayant déjà été vendus pour le week-end de la course.

« Le 26 juillet, le gouvernement a annoncé que les festivals de musique de plusieurs jours seraient annulés. Soyons clairs : le Grand Prix F1 Heineken des Pays-Bas est un événement sportif et ne relève donc pas du règlement des festivals de musique de plusieurs jours », lit-on dans une déclaration à l’édition néerlandaise de Motorsport.com.

Le retour prévu à Zandvoort a été annulé en 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, alors que la Formule 1 se démenait pour établir un calendrier pour la saison interrompue.

Le circuit a subi des rénovations massives pour s’assurer qu’il est à la hauteur des voitures de Formule 1 modernes, ainsi que la construction de 90 000 sièges pour accueillir ce qui est susceptible d’être une foule partisane pour la course.

Une attente de 36 ans pour le retour de la Formule 1 aux Pays-Bas n’a été renforcée que par le fait qu’il y aura enfin une course à domicile pour le pilote Red Bull, qui est de peu derrière Lewis Hamilton dans le championnat du monde actuel.

Les légions de “l’armée orange” suivent Verstappen lors des courses d’Europe continentale, en particulier dans les courts trajets vers la Belgique, la Hongrie et l’Autriche, mais si la course se déroule comme prévu, il aura le soutien d’une nation au Grand Prix des Pays-Bas.