Les organisateurs de la longue Wacken en plein air festival a annoncé La ville de la barbotte, une mini édition de l’événement heavy metal de renommée mondiale.

Prévu du 16 au 18 septembre 2021 à Wacken, en Allemagne, le festival comportera plusieurs scènes, dont la scène principale du Bullhead City Plaza.

La tête d’affiche de l’événement sera SOUHAITE NUIT, GARDIEN AVEUGLE et LOUP PUISSANT, avec des apparitions supplémentaires de DORO, SALTATIO MORTI, MÉCHANT, GAAHLS WYRD, CHERCHEUR DE FIN, PENTE et Sorcières ardentes.

Les autorités publiques du Schleswig-Holstein, l’État du nord de l’Allemagne qui abrite le Wacken, n’ont pas encore précisé combien de personnes seront autorisées à y assister. La ville de la barbotte, mais le nombre final devrait être d’environ 20 000.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de règles définies à l’échelle de l’Allemagne pour les événements majeurs, la plupart des États appliquant leurs propres plafonds de participants pour les festivals en plein air, les concerts et les événements culturels qui ont lieu.

Comme dans d’autres parties du monde, les salles de concert en Allemagne ont été parmi les premières salles à fermer au début de la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, les promoteurs de Wacken en plein air a annoncé qu’en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, l’édition prévue pour fin juillet ne pourra pas avoir lieu comme prévu. La 31e édition du festival culte aura donc lieu en août 2022, du 4 au 6 août, au Wacken, en Allemagne.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).