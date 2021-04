Les organisateurs syndicaux déposent des objections formelles contre la campagne d’opposition d’Amazon en Alabama

(Photo Amazon)

Lundi, le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins a officiellement accusé Amazon d’activités illégales et coercitives dans les semaines précédant la campagne infructueuse du syndicat pour organiser les travailleurs des entrepôts à Bessemer, en Ala.

Dans une série de 23 objections spécifiques publiées sur le rôle du Conseil national des relations du travail fédéral (lues dans son intégralité ci-dessous), le RWDSU a largement affirmé qu’Amazon cherchait activement à rendre le vote difficile sur le plan logistique et que l’entreprise avait intimidé les employés pour qu’ils refusent de voter dans le récent élection pour adhérer au syndicat.

Les travailleurs du centre de distribution Bessemer d’Amazon ont finalement refusé la représentation syndicale dans une large mesure, avec 1798 employés contre la représentation syndicale et 738 en faveur.

«Nous ne laisserons pas les mensonges, la tromperie et les activités illégales d’Amazon passer sans contestation, c’est pourquoi nous déposons officiellement des accusations contre toutes les actions flagrantes et manifestement illégales prises par Amazon lors du vote syndical», a déclaré le président du RWDSU, Stuart Applebaum, dans un communiqué. .

«Amazon savait très bien qu’à moins de faire tout ce qu’ils pouvaient, même des activités illégales, leurs travailleurs auraient continué à soutenir le syndicat.»

Le NLRB examinera l’objection et statuera sur la tenue ou non de l’élection. Cette décision peut faire l’objet d’un appel devant un tribunal fédéral.

Parmi les objections déposées vendredi soir et affichées lundi au NLRB:

«Pendant la période critique précédant la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance et tout au long de l’élection, l’Employeur a fait installer une boîte de collecte dans le stationnement des employés … (ce qui) a donné l’impression que la boîte de collecte était un lieu de scrutin et que le L’employeur contrôlait la conduite de l’élection par correspondance. » «Pendant la période critique et tout au long de l’élection, l’Employeur a créé une impression de surveillance concernant la boîte de collecte installée dans le stationnement des employés. L’Employeur maintient des caméras de sécurité dans le stationnement des employés et de telles caméras pourraient enregistrer les employés qui entrent et sortent de la tente érigée autour de l’urne de collecte pour voter, c’est-à-dire se livrer à une activité protégée. «Pendant la période critique précédant l’élection, l’employeur, par et par l’intermédiaire de ses agents, a illégalement menacé les employés de perdre des affaires à l’entrepôt / centre de distribution si les employés votaient pour le syndicat, portant ainsi atteinte à leurs droits à des élections libres et équitables. à l’abri de la coercition, de l’intimidation et / ou d’une influence indue. » «Pendant la période critique, les agents de l’employeur ont retiré des employés des réunions d’audience captive qui posaient des questions sur les informations présentées. Les agents demanderaient à l’employé de se manifester, de le faire identifier et de le retirer de la réunion en présence de centaines d’autres employés, interférant ainsi avec et / ou paralysant le droit des employés de discuter librement des questions liées à la campagne de syndicalisation et / ou les conditions d’emploi. »

La porte-parole d’Amazon, Heather Knox, a déclaré que les organisateurs syndicaux se soucient plus du programme du syndicat que les employés d’Amazon.

«Le fait est que moins de 16% des employés de BHM1 ont voté pour adhérer à un syndicat. Plutôt que d’accepter le choix de ces employés, le syndicat semble déterminé à continuer de déformer les faits afin de conduire son propre programme. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes du processus juridique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

De plus, dans un long article de blog publié immédiatement après le décompte des voix du 9 avril, l’entreprise a défendu son rôle en s’opposant à la campagne syndicale.

«Il est facile de prédire que le syndicat dira qu’Amazon a remporté cette élection parce que nous avons intimidé les employés, mais ce n’est pas vrai», indique le communiqué publié sur le blog de l’entreprise. «Nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat.»

Le problème à Bessemer et dans d’autres centres de distribution n’était pas principalement le taux de rémunération de 15 $ de l’heure d’Amazon, mais plutôt les rapports faisant état de charges de travail déraisonnables, le manque de pauses déjeuner et de salle de bain suffisantes et le suivi du lieu de travail des employés que certains travailleurs jugeaient oppressant. Les organisateurs du RWSDU ont souvent cité le pire taux de rotation des employés d’Amazon comme preuve de conditions de travail médiocres.

Mais la majorité des 3 200 travailleurs qui ont voté n’étaient pas convaincus. Dans sa déclaration, Amazon a admis que «nous ne sommes pas parfaits», mais a insisté sur le fait que l’entreprise écoute ses employés et améliore régulièrement son lieu de travail. «Nos employés ont vu d’énormes avantages de ce que nous offrons et nous pensons que chaque famille américaine mérite la même chose», a noté le communiqué.

Dans sa récente lettre aux actionnaires d’Amazon, le PDG sortant et fondateur de l’entreprise, Jeff Bezos, a reconnu les dommages à l’image publique causés par la campagne électorale syndicale.

«Votre président est-il réconforté par le résultat du récent vote syndical à Bessemer? Non, il ne le fait pas. Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés », a écrit Bezos le 15 avril.

«Bien que les résultats du vote aient été inégaux et que notre relation directe avec les employés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la façon dont nous créons de la valeur pour les employés – une vision de leur succès.

Voici la liste de toutes les objections spécifiques: