Les organisations à but non lucratif acceptent la crypto-monnaie alors que les valeurs Bitcoin et Ether augmentent – est-ce une mode ou la prochaine frontière ?

Le nouveau site Web de don de crypto-monnaie au Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Alors que les valeurs du Bitcoin et de l’Ether frôlent des records, les organisations à but non lucratif américaines sont dans les mois de pointe de leur collecte de fonds annuelle. Certaines organisations caritatives espèrent réunir ces deux événements pour augmenter les coffres qui ont pris un coup pendant la pandémie.

Cet automne, les organisations à but non lucratif du nord-ouest du Pacifique, dont le Fred Hutchinson Cancer Research Center et Mary’s Place, une organisation qui soutient les femmes et les familles sans-abri, ont commencé à accepter directement les dons de crypto-monnaie.

Alors qu’il n’en est qu’à ses débuts, la réponse jusqu’à présent a été mise en sourdine : Fred Hutch signale deux cadeaux cryptographiques, et Mary’s Place travaille sur les détails avec un donateur qui offre une « correspondance importante » – en dollars ordinaires – pour les dons cryptographiques reçus au cours de la prochaine Événement du mardi au don. 501 Commons, l’organisation à but non lucratif qui organise les événements GivingTuesday et GiveBIG à Washington, a déclaré que peu d’organisations à but non lucratif de l’État acceptaient directement la crypto à ce stade.

« C’est tout nouveau. Dans le monde de la philanthropie, les choses prennent un certain temps », a déclaré Kelly O’Brien, vice-président de la philanthropie pour Fred Hutch.

Mais le changement arrive alors que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus courantes.

Une nouvelle enquête du Pew Research Center a révélé que 86% des Américains déclarent avoir entendu parler de la cryptographie et 16% ont échangé ou utilisé l’argent de la blockchain.

Le secteur de la crypto-philanthropie a également pris de l’ampleur. The Giving Block et Engiven, deux des plateformes de don de crypto les plus populaires, toutes deux lancées en 2018, et un site d’information philanthropique de premier plan a publié des articles pratiques sur la crypto cette année-là.

Trois ans plus tard, The Giving Block s’attend à faciliter les dons de crypto-monnaie directement à des organisations caritatives totalisant entre 100 et 150 millions de dollars, selon le co-fondateur Pat Duffy. La plate-forme permet également de contribuer aux fonds conseillés par les donateurs (DAF), des comptes à partir desquels les gens font des dons de bienfaisance. Le plus grand DAF avec lequel la startup de Duffy travaille est en passe de recevoir 500 millions de dollars de crypto en 2021.

Fidelity Charitable, l’un des principaux fournisseurs de DAF, a reçu plus de 274 millions de dollars de contributions en crypto-monnaie jusqu’à présent cette année, une somme près de quatre fois supérieure à celle de 2017, selon l’Associated Press.

Il y a « beaucoup plus de personnes et d’argent dans la cryptographie, donc à mesure que l’écosystème se développe, le pool de dons augmente, la base de donateurs augmente », a déclaré Duffy.

Appel de la crypto philanthropie

Il y a un gros avantage à donner de la crypto. Si un donateur fait un don direct de crypto-monnaie, il évite de payer un impôt sur les gains en capital qui serait encouru s’il vendait d’abord la devise, puis faisait le don. Et ils bénéficient toujours de la déduction fiscale pour les dons de bienfaisance.

« Nous voulons offrir à nos donateurs des options qui leur conviennent », a déclaré Linda Mitchell, porte-parole de Mary’s Place. « Alors que les services qui acceptent et convertissent la crypto-monnaie deviennent de plus en plus courants, il nous est facile et sûr de fournir cette option à la communauté pour soutenir notre travail. »

Fred Hutch utilise la technologie The Giving Block pour gérer les dons, tandis que Mary’s Place utilise Engiven.

Un sondage réalisé l’été dernier par Fidelity Charitable a révélé que plus de la moitié des détenteurs de crypto-monnaie ne savaient pas qu’ils pouvaient donner de l’argent numérique, et beaucoup ne savaient pas que c’était légal de le faire. Près de la moitié de ceux qui ont fait un don ont déclaré qu’il était difficile de trouver des organismes de bienfaisance qui acceptaient la cryptographie.

Le site de dons de crypto-monnaie à Mary’s Place.

David Beitel, directeur de la technologie du groupe Zillow de Seattle, est également un donateur de Fred Hutch. Lui et sa femme Joanna font correspondre les dons, cryptos et autres, faits au centre jusqu’à la fin de l’année. Il est fan de la monnaie alternative.

« C’est agréable de voir des organisations caritatives et commerciales et des entreprises commencer à adopter la crypto comme monnaie », a déclaré Beitel. « En plus de l’augmentation de l’offre et de la base des avoirs des particuliers, beaucoup ont vu des gains importants dans leurs avoirs cryptographiques, il est donc agréable de pouvoir débloquer cet argent pour le commerce et les contributions. »

Réduire le risque

Malgré l’acceptation croissante de la crypto-monnaie, les fonds numériques suscitent toujours des inquiétudes.

Les critiques appellent les impacts environnementaux des blockchains qui extraient les pièces. Digiconomist calcule les empreintes énergétiques et carbone des réseaux de blockchain et place actuellement la consommation d’énergie de Bitcoin sur un pied d’égalité avec la nation thaïlandaise.

Les partisans de la crypto, cependant, remettent en question l’équité des comparaisons et notent que les systèmes financiers traditionnels ont leur propre consommation d’énergie importante.

Les risques associés aux fonds numériques suscitent également des inquiétudes. Le chef de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a qualifié cet été le marché des crypto-monnaies de « Wild West » et a appelé à de nouvelles réglementations.

Duffy a déclaré que c’était une idée fausse et que sa plate-forme ne traite que des crypto-monnaies répertoriées par Gemini, une société américaine réglementée qui examine les différentes options et gère un échange de crypto.

La plupart des organisations caritatives réduisent les risques associés à la volatilité des crypto-monnaies en les convertissant immédiatement en espèces.

O’Brien a déclaré que c’était vrai pour le Fred Hutch, où que le don soit une crypto, des actions, des biens ou d’autres actifs, il est rapidement transformé en espèces et distribué pour soutenir la recherche.

« Nos donateurs veulent que leur argent aille directement au travail », a-t-elle déclaré.

Le bâtiment Arnold sur le campus du Fred Hutchinson Cancer Research Center. (Fred Hutch Photo) Les finances de la crypto philanthropie

Chaque année, des groupes philanthropiques à travers le pays demandent aux donateurs de contribuer le GivingTuesday, le mardi suivant Thanksgiving, qui tombe le 30 novembre de cette année.

Pour la première fois, les donateurs de GivingTuesday pourront faire un don via le portail régulier de l’État de Washington géré par 501 Commons et via le site Crypto Giving Tuesday de The Giving Block. Les dons faits à l’un ou l’autre site seront transmis à des organismes de bienfaisance spécifiques.

Nancy Long, directrice exécutive de 501 Commons, accepte les dons via les deux plateformes. Les organisations caritatives ont des difficultés financières, a-t-elle déclaré, et une étude de l’Université de Washington le confirme. L’année dernière, les organisations à but non lucratif ont vu leur financement diminuer de 30 % tandis que la demande pour de nombreux services augmentait.

Long remet cependant en question les impacts de l’industrie financière qui se développe autour de la philanthropie, y compris les DAF et les dons cryptographiques. Elle s’inquiète de la perte de l’argent des contribuables et du détournement d’argent vers les DAF. Les donateurs bénéficient d’un avantage fiscal grâce aux contributions du DAF, même si l’argent reste indéfiniment sur des comptes au lieu d’être alloué à des organisations à but non lucratif. Selon une étude, environ 160 milliards de dollars sont immobilisés dans les actifs de DAF.

Mais si les dons cryptographiques « vont à des œuvres caritatives et que ces œuvres caritatives les convertissent rapidement en espèces, c’est formidable », a déclaré Long.

Les recherches de Fidelity Charitable ont révélé que les détenteurs de crypto-monnaies étaient plus susceptibles de faire des dons de bienfaisance que les autres investisseurs. Duffy, de The Giving Block, dit que les organismes de bienfaisance commencent à courtiser intentionnellement la population. Pour lui, cela a du sens : de nouveaux outils facilitent la réalisation et le suivi des dons cryptographiques, cela confère des avantages fiscaux et sa volatilité à la hausse comme à la baisse semble inspirer les dons.

« C’est presque comme si cela avait été fait dans un laboratoire pour des dons de charité », a déclaré Duffy.