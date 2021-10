Les organisations à but non lucratif exploitant les personnes handicapées à des fins lucratives

LE secteur NON lucrative aux États-Unis est une arnaque complète. Les hôpitaux et autres agences bénéficient d’allégements spéciaux sur les impôts fonciers et sur le revenu. Ils consacrent leurs revenus à l’expansion et à des salaires massifs pour les cadres supérieurs, tout comme le font les entreprises à but lucratif.

La dynamique concurrentielle qui oblige chaque entreprise à accumuler le plus de capital possible s’applique autant aux organismes sans but lucratif qu’aux entreprises à but lucratif. Les employés des organisations à but non lucratif font le travail qui produit les fonds qui rémunèrent les PDG – et sont souvent encore moins payés que les employés des sociétés à but lucratif. Ainsi, l’exploitation des travailleurs est souvent encore plus importante dans les entreprises « à but non lucratif » que dans les entreprises à but lucratif.

KUOW, une station de radio publique, a fait une histoire sur les hôpitaux à but non lucratif à Seattle le 9 juillet : les infirmières d’un hôpital suédois « à but non lucratif » commencent à environ 25 $ de l’heure (50 000 $ par an) et les femmes de ménage ne reçoivent que 12 $ de l’heure, tandis que Le PDG suédois Rod Hochman a gagné 1,5 million de dollars rien qu’au cours des neuf premiers mois de 2007 ! Hochman a également obtenu 120 000 $ pour les frais de réinstallation, ainsi que 13 000 $ pour d’autres dépenses.

Mais il n’y a pas que Hochman – sept fonctionnaires suédois gagnaient au moins 1 million de dollars par an. Au total, au moins 15 cadres d’hôpitaux à but non lucratif de la région de Seattle gagnaient 1 million de dollars ou plus par an. Ces salaires proviennent de ce qui est, en substance, profit réalisé par la société « à but non lucratif ». Ces salaires élevés se poursuivent alors que les Suédois ont licencié 200 travailleurs cette année. Tout comme dans les entreprises à but lucratif, les personnes qui font le vrai travail sont licenciées et celles qui restent sont surchargées de travail, tandis que les PDG accumulent de plus en plus.

Les travailleurs des « associations à but non lucratif » et des organismes publics méritent autant de soutien et de solidarité que tout autre travailleur. Les travailleurs dans leur ensemble produisent la richesse, qu’ils travaillent dans des organismes à but lucratif, sans but lucratif ou gouvernementaux. La richesse qu’ils produisent maintient toute l’économie en marche, au profit des super-riches, qu’ils soient PDG ou actionnaires.

La direction des organisations à but non lucratif essaie de vendre aux travailleurs l’idée qu’ils produisent pour le bien public – ils devraient donc être prêts à accepter moins d’argent. Les travailleurs devraient rejeter cette justification mensongère qui ne sert que les intérêts de la direction. Ils travaillent en fait pour remplir les poches des gestionnaires.

Lorsque les travailleurs se soulèveront et prendront possession et contrôlent l’économie, ils devront transformer les « à but non lucratif » tout autant que les « à but lucratif ». Ils devront tirer le profit des deux et créer une économie basée sur les besoins humains, au lieu d’une économie basée sur le profit ou l’accumulation « sans but lucratif ».

RCIL situé dans la Mohawk Valley économiquement déprimée dans le centre de l’État de New York le fait encore plus sale que l’hôpital suédois de Seattle WA. En plus de payer des salaires de misère à ses travailleurs, 90 % de ses travailleurs sont à temps partiel, ce qui signifie que la plupart de ces travailleurs n’ont pas d’assurance maladie. Pour une organisation qui prétend être une organisation de services sociaux, RCIL ne semble servir que lui-même et ses fournisseurs.

L’enquête de Fat Bastard sur Parkridge Health à Hendersonville NC et Adventist Health a abouti à d’énormes amendes, mais malheureusement aucun des quelque douzaine de criminels n’a été

mais c’est l’État de New York qui a un AG agressif et des procureurs fédéraux encore plus agressifs. Restez à l’écoute pour voir si un autre exploiteur corrompu de la souffrance humaine sera traduit en justice.