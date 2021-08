Les organisations de producteurs agricoles bénéficieront d’une réduction de 30% sur les frais de stockage

in

Cela profitera directement aux quelque 4 000 FPO mis en place grâce à l’aide de Nabard.

La Central Warehousing Corporation (CWC) offrira une remise de 30 % aux organisations de producteurs agricoles (OPA), promues par Nabard, sur l’utilisation de l’espace de stockage de l’agence dans 423 entrepôts à travers le pays. Cela peut aider à répondre au besoin de stockage immédiat des agriculteurs pour conserver les récoltes, en particulier lorsque les prix chutent en raison de la surabondance de l’offre pendant la saison des récoltes.

CWC, ayant une capacité de stockage de 14,5 millions de tonnes, et Nabard ont conclu mercredi un accord pour fournir les installations aux agriculteurs à des tarifs plus avantageux au cours des cinq prochaines années, selon un communiqué de Nabard. Cela profitera directement aux quelque 4 000 FPO mis en place grâce à l’aide de Nabard.

“Le pays doit doubler sa capacité d’entreposage actuelle à près de 300 millions de tonnes pour faire une différence substantielle”, a déclaré le président de Nabard, GR Chintala. Il n’y aura aucune limite sur la quantité de produits agricoles dans ces entrepôts CWC dans le cadre de cet accord. Bien que n’importe quelle quantité puisse être stockée par les FPO, ces installations profiteront à ceux qui conservent de grandes quantités, ont déclaré des responsables.

Soulignant que les pertes de céréales sont un problème important, Chintala a déclaré que la valeur écologique de chaque kilogramme de riz ou de blé perdu en raison du manque de stockage est bien plus que sa valeur économique.

Une étude de l’Institut central d’ingénierie et de technologie post-récolte (CIPHET), basé à Ludhiana, a évalué les pertes post-récolte pour tous les produits agricoles à 92 651 crores de roupies par an.

« Notre décision d’accorder une remise de 30 % aux FPO découle de notre conviction que nous devons nous engager auprès de ces grands groupes d’agriculteurs pour faire une différence substantielle à court et à moyen terme », a déclaré Arun Kumar Shrivastava, MD, CWC. L’agence fournira également aux FPO l’accès aux opérations de fret aérien, à la manutention et au transport, ainsi qu’aux services de lutte antiparasitaire.

L’entreprise du secteur public fournira une solution de stockage holistique à tous les FPO intéressés grâce à ses entrepôts modernes avec un système de suivi et une main-d’œuvre professionnelle qui peuvent également servir de zones commerciales, a déclaré Shrivastava. L’une des trois lois agricoles, actuellement suspendues par la Cour suprême, avait autorisé le commerce en dehors des mandis du Comité du marché des produits agricoles (APMC).

