Les organisations paysannes saluent l’abrogation des lois agricoles, les experts s’inquiètent

Les dirigeants agriculteurs ont salué vendredi le retrait de trois lois agricoles litigieuses introduites en 2020, mais les experts agricoles l’ont déploré.

Dans son discours à la nation vendredi matin, le Premier ministre a annoncé que les lois agricoles seraient abrogées.

Raju Shetti, président de Swabimani Shetkari Sanghatana (SSS), a déclaré que le retrait du Centre face aux manifestations des kolkhoziens était « une occasion historique » et a déclaré que l’annonce du Premier ministre d’abroger les lois litigieuses aurait eu un impact plus important. cela a été fait le 26 janvier de cette année même.

Le président de Shetkari Sanghatana, Anil J Ghanwat, membre du panel nommé par la Cour suprême sur les lois, a cependant déclaré : « C’est une décision très malheureuse (d’abroger les lois agricoles). Les agriculteurs ont reçu une certaine liberté, mais maintenant ils seront exploités comme ils l’ont été depuis l’indépendance ou depuis la domination britannique.

Ghanwat a déclaré: « Notre panel avait soumis plusieurs corrections et solutions sur les trois lois agricoles, mais au lieu de l’utiliser pour résoudre l’impasse, Modi et BJP ont choisi de faire marche arrière », a-t-il déclaré. Le panel se réunira lundi à Delhi pour discuter de l’opportunité de rendre le rapport public, a-t-il déclaré. « Maintenant que les lois n’existent pas, le rapport n’est pas pertinent et nous pouvons discuter si nous pouvons le rendre public », a-t-il déclaré.

Ashok Gulati, professeur titulaire à l’ICRIER, a déclaré que l’annonce était une « retraite tactique politique » concernant les élections du Pendjab et de l’Uttar Pradesh. « Le crédit devrait être accordé d’une manière indirecte à Amarinder Singh qui pourrait se joindre à Narendra Modi et essayer de reprendre le pouvoir avec le soutien du BJP en tant que vice-ministre en chef. C’est donc un pari que prend Modi. Il faut donc voir s’il soutient Amrinder Singh ou s’il retourne à Akalis », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les élections à l’UP, il s’agit de couper les ailes à Rakesh Tikait afin qu’il ne crée pas cela comme un problème électoral. En ce qui concerne le panel nommé par SC sur les lois agricoles dont il était également membre, Gulati a déclaré qu’ils sont des professionnels et qu’ils ont remis le rapport à la Cour suprême et que maintenant l’affaire est devant la cour.

Shetti a déclaré : « Cela fait maintenant presque un an que les agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana et d’autres endroits ont commencé leurs manifestations de manière pacifique. Malgré les tentatives du Centre dirigé par le BJP pour briser les manifestations, les agriculteurs ont fermement tenu bon et le Centre a finalement dû annuler ces lois anti-agriculteurs », a-t-il déclaré. Le 25 novembre marquera la fin d’une année de protestations des agriculteurs contre les lois agricoles.

Le président du SSS a déclaré que les projets de loi avaient été adoptés à la hâte pour protéger les intérêts de quelques entités sans tenir compte des points de vue de toutes les parties prenantes. En abrogeant les lois, le gouvernement admet indirectement que quelque chose ne va pas, a-t-il déclaré.

Saluant l’annonce, le Samyukt Kisan Morcha (SKM) a déclaré qu’il attendrait que l’annonce du Premier ministre prenne effet dans le cadre de la procédure parlementaire prévue. SKM a déclaré que la question concernant le prix de soutien minimum (MSP) pour tous les produits agricoles restait à traiter en plus du retrait du projet de loi modifiant le projet de loi sur l’électricité.

Le All-India Kisan Sabha (AIKS) s’est fait l’écho d’un sentiment similaire et s’est félicité de la décision indiquant que l’organisme agricole attend avec impatience le processus parlementaire approprié pour la mise en œuvre de cette déclaration. Si la déclaration est mise en œuvre, ce sera une victoire historique pour le mouvement des agriculteurs d’un an à travers l’Inde, a déclaré l’AIKS.

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a déclaré: « Mahavikas Aghadi a déclaré à plusieurs reprises sa position contre ces lois agricoles et a également discuté des effets néfastes de ces lois au sein du cabinet et de la législature. Avant qu’une telle législation ne soit promulguée par le Centre, celui-ci devrait prendre une décision dans l’intérêt de l’ensemble du pays en mettant en confiance tous les partis d’opposition et les organisations concernées.

