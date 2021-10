Les organismes commerciaux insistent sur le fait que les allégements fiscaux amènent les entreprises triple A au Royaume-Uni

Les organismes britanniques de commerce de jeux vidéo UKIE et TIGA ont déclaré que l’allégement fiscal actuel du pays attirait les grandes entreprises.

S’adressant à GamesIndustry.biz, les organisations affirment que le soutien du gouvernement a joué un rôle déterminant dans la création de nouveaux studios par Sledgehammer Games d’Activision et Square Enix au Royaume-Uni. Le premier a ouvert un nouvel avant-poste à Guildford, tandis que le second a établi un développeur axé sur les mobiles à Londres.

Le duo estime également qu’avec un soutien accru du gouvernement, le Royaume-Uni pourrait attirer encore plus d’entreprises de jeux.

« La combinaison d’un vaste bassin de talents, d’un environnement réglementaire convivial, d’une gamme d’incitations fiscales compétitives – y compris l’allégement fiscal pour les jeux vidéo – et le rôle du Royaume-Uni en tant que plaque tournante des affaires mondiales nous ont aidés à établir cette position avec succès », Dr Jo Twist, PDG de UKIE. dit OBE.

« Mais alors que le monde prend conscience de la valeur des jeux, il est important que nous renforcions davantage notre secteur pour continuer à offrir des avantages à l’économie dans son ensemble. C’est pourquoi nous appelons le gouvernement à investir davantage dans l’innovation et les secteurs créatifs tels que les jeux pour le faire. L’amélioration du VGTR garantira que nous pouvons rester compétitifs à l’échelle internationale et un investissement supplémentaire dans le UK Games Fund aidera à soutenir les entreprises de jeux de base à travers le pays. «

Le PDG de TIGA, Richard Wilson, a ajouté : « Les investissements étrangers des entreprises mondiales de jeux comme Activision et Square Enix au Royaume-Uni sont principalement dus à deux facteurs. Deuxièmement, l’existence d’une masse critique de développeurs de jeux hautement qualifiés disponibles pour travailler sur des jeux triple A, dont l’offre est soutenue par les nombreuses excellentes universités du Royaume-Uni.

« Si le Royaume-Uni maintient et améliore l’allégement fiscal pour les jeux vidéo, aide les collèges et universités de FE à fournir un enseignement de haute qualité et permet aux studios de recruter des développeurs hautement qualifiés à l’étranger, alors nous avons le potentiel d’attirer d’autres investissements importants dans notre industrie des jeux.

Au cours de l’année 2020/21, le Royaume-Uni a accordé 247 millions de dollars d’allégements fiscaux.

VGTR a été critiqué dans le passé pour la plupart des aides financières accordées aux entreprises triple A.

