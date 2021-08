Les organismes de bienfaisance abandonnent le prince Andrew malgré le fait que Palace insiste sur le fait qu’il est toujours le patron | Royale | Nouvelles

in

Le site officiel de la famille royale répertorie le duc d’York comme patron de 119 organisations – mais beaucoup semblent l’avoir abandonné ou, à tout le moins, supprimé les références à son association avec elles. Une source proche d’Andrew a admis: “Il ne lui reste vraiment qu’une poignée de parrainages.”

Le prince, 61 ans, s’est retiré de ses fonctions publiques “dans un avenir prévisible” en novembre 2019 après son interview télévisée sur un accident de voiture sur ses liens avec le financier pédophile Jeffrey Epstein et affirme que le prince a couché avec une fille de 17 ans – maintenant appelée Virginia Giuffre – aurait été victime de la traite à Londres en tant qu’esclave sexuelle.

Il a mis sa position de figure de proue de plus de 230 organisations en attente indéfinie alors qu’il entretenait l’espoir de blanchir son nom, mais la plupart l’ont abandonné.

La plupart de ceux qui restent sont des unités militaires et des organisations caritatives – ou des clubs de golf craignent peut-être de perdre le titre “royal” dans leurs noms s’ils n’ont plus de patron royal. Un petit nombre de clubs de golf ont déclaré qu’ils le garderaient comme patron car il ne fait l’objet d’aucune accusation.

Le duc, qui a fait l’objet de critiques répétées pour des accords commerciaux avec des oligarques au Kazakhstan, a même été largué par la British-Kazakh Society. Il a été remplacé par le premier président de l’ancienne république soviétique Noursoultan Nazarbaïev.

Mais ce mécénat apparaît toujours sous le nom d’Andrew sur la première des 12 pages d’organisations, que le palais maintient qu’il représente toujours.

Sur la même page, Alderney Maritime Trust, qui a désactivé la partie de son site Web le nommant comme mécène, est toujours répertorié avec le Berkshire Cricket Club, qui a déclaré en mai qu’il n’était plus son mécène.

Un organisme de bienfaisance pour les jeunes répertorié comme son patronage par le palais, Weston Spirit, a disparu depuis 2008.

Parmi les autres personnes encore répertoriées qui ont depuis longtemps annoncé publiquement leur décision de le laisser tomber, citons la SickKids Foundation, un organisme de bienfaisance basé à Toronto qui a annoncé en décembre 2019 que “Son Altesse Royale n’assume plus le rôle de mécène royal”.

Les responsables du palais affirment qu’ils ne disposent pas du financement suffisant des contribuables de la subvention souveraine de 85,9 millions de livres sterling de la reine pour pouvoir constamment mettre à jour les sections du site Web de la famille royale. De plus, la plupart des employés d’Andrew ont perdu leur emploi lorsqu’il a démissionné.

Il conserve encore plusieurs postes militaires prestigieux, mais sa mère devrait éventuellement le relever de ces fonctions.

Elle résiste aux pressions pour le renvoyer immédiatement à la suite de l’annonce qu’il fait face à un procès civil à New York intenté par Mme Giuffre, qui demande des dommages-intérêts pour agression sexuelle présumée pouvant atteindre 14 millions de livres sterling.

Mme Giuffre, aujourd’hui âgée de 38 ans, allègue que son employeur de l’époque, Epstein, lui a ordonné de coucher avec Andrew en mars 2001, alors qu’elle avait 17 ans et qu’il en avait 41.

La première audience du tribunal a lieu le 13 septembre. Les avocats des deux parties devraient se joindre à une conférence téléphonique pour discuter des efforts déployés pour signifier le bref à Andrew s’il n’a pas répondu d’ici là.

Il nie catégoriquement son affirmation selon laquelle ils auraient eu des relations sexuelles à Londres, à New York et dans les îles Vierges américaines, et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun souvenir de l’avoir jamais rencontrée.