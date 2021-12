Les organismes de bienfaisance comme GiveWell devraient-ils dépenser votre argent maintenant ou l’économiser pour aider les gens plus tard ?

Il y a quelques semaines, avant Giving Tuesday, GiveWell – l’évaluateur caritatif qui est devenu un acteur majeur de la philanthropie – a fait une annonce qui a fait sensation dans le monde caritatif à but non lucratif.

Chaque année, GiveWell collecte des fonds et les octroie à des organisations caritatives mondiales pour la santé qu’il a identifiées comme ayant un impact inhabituel. À ses débuts en 2007, ses dons annuels s’élevaient à moins d’un million de dollars. Mais il a connu une croissance rapide depuis, et cette année, il a levé 500 millions de dollars, ce qui n’est pas tout, a annoncé GiveWell, il serait immédiatement cédé à d’autres organismes de bienfaisance.

« Nous prévoyons de reporter environ 110 millions de dollars (environ 20 % de nos fonds levés prévus) jusqu’en 2022, car nous pensons que les opportunités pour lesquelles ce financement serait dépensé maintenant sont beaucoup moins rentables que celles que nous prévoyons trouver au cours des prochaines années. « , a déclaré GiveWell dans un communiqué.

Traduction : GiveWell changeait de stratégie, visant à céder une partie de sa masse croissante de fonds au cours des trois à cinq prochaines années au lieu de l’envoyer immédiatement à des œuvres caritatives, comme il l’avait fait les années précédentes.

Bien donner‘La raison d’être était simple, quoique quelque peu surprenante. L’organisation – qui fut l’un des pionniers d’un changement dans le développement mondial vers une approche rigoureuse et fondée sur des preuves de la charité – croyez que les meilleurs organismes de bienfaisance qu’ils ont identifiés aujourd’hui n’ont pas la capacité d’absorber des centaines de millions de plus en financement.

Le pari de GiveWell est qu’au cours des prochaines années, il être en mesure d’identifier de nouveaux organismes de bienfaisance qui seraient aussi efficaces que ses principales options existantes, et qui serait en mesure de faire plus avec les fonds qu’il donne que les organismes de bienfaisance auxquels il pourrait faire un don maintenant.

Cela peut sembler une mise à jour stratégique mineure par une organisation, mais cela a déclenché une réaction majeure sur le terrain. Donnez Directement, un pionnier du mouvement des « transferts d’espèces » qui permet aux donateurs de donner de l’argent directement aux pauvres du monde, n’était pas d’accord avec la décision, arguant que GiveWell « pensait trop petit, sous-estimait ce qui peut être réalisé aujourd’hui, sous-estimait les coûts d’attente, surestimait à quel point ils alloueraient mieux les fonds à l’avenir . » (Divulgation : les auteurs ont donnés à GiveWell et à GiveDirectly au fil des ans.)

« C’est comme un moment vraiment puissant pour dire qu’il y a tellement de bien que nous pouvons faire sur Terre », m’a dit Joe Huston de GiveDirectly. « Le nickel et la baisse d’environ cent millions de dollars donnent l’impression de rater une réelle opportunité. »

Et tandis que GiveWell avait ses défenseurs, qui ont souligné que dépenser de l’argent judicieusement prend parfois du temps et que de nombreuses organisations caritatives prennent des décisions similaires avec beaucoup moins de transparence, d’autres travaillant dans cet espace étaient également mal à l’aise avec cela. Leurs raisons variaient. Certains pointaient à la pandémie mondiale comme une période particulièrement douloureuse pour les philanthropes qui décident d’attendre et de faire un don plus tard. Certains ont soulevé des questions sur les méthodes de GiveWell et sur la capacité de l’organisation à passer des appels comme celui-ci.

La décision a mis au premier plan un débat qui couvait depuis longtemps dans les cercles du développement et pourrait avoir d’énormes conséquences pour les pauvres du monde : quand est-il raisonnable d’attendre de meilleures opportunités de donner plutôt que de déplacer de l’argent là où on en a besoin aujourd’hui ?

Donner maintenant contre donner plus tard, expliqué

De nombreux philanthropes sont assis sur leur fortune pendant des décennies. GiveWell, pour être clair, ne fait pas ça. La grande majorité de l’argent qu’il a reçu en 2020 a été accordé aux principales organisations caritatives mondiales de la santé en 2021, et son plan est d’accorder le reste au cours des prochaines années.

Mais le contexte plus large, où les fortunes des milliardaires sont pour la plupart inexploitées plutôt que dépensées, est un point sensible sur le terrain. Par exemple, les accords à l’abri de l’impôt comme les fonds conseillés par les donateurs détiennent environ 100 milliards de dollars destinés à des œuvres caritatives qui n’ont pas été dépensés. Cet état de fait est en partie la raison pour laquelle les gens ont réagi si fortement à l’annonce de GiveWell.

La raison de GiveWell, comme elle l’a expliqué, n’est pas l’inertie. Il a passé l’année dernière à rechercher les moyens les plus rentables de financer la lutte contre le dénuement dans le monde et, m’ont dit les représentants de l’organisation, ils pensent vraiment que de nombreuses nouvelles recommandations dans un avenir proche seront le produit de cette recherche. Étant donné qu’il y aura de meilleures façons de dépenser l’argent dans quelques années, GiveWell ne devrait-il pas s’assurer qu’il soit dépensé aussi bien que possible plutôt que le plus rapidement possible ?

Mais l’autre point de vue à ce sujet est également convaincant. GiveDirectly soutient que lorsque votre financement augmente rapidement, comme celui de GiveWell, vous pouvez résoudre les problèmes de demain avec l’argent de demain. (Les organisations ne sont pas liées, mais GiveWell a recommandé GiveDirectly comme une organisation caritative de premier plan.)

En laissant passer l’occasion d’aider les gens d’aujourd’hui avec l’argent d’aujourd’hui, des organisations comme GiveDirectly soutiennent que GiveWell s’éloigne de son travail principal : recommander les meilleures façons d’utiliser l’argent pour faire le bien immédiat. Et GiveDirectly craint que GiveWell envoie accidentellement au monde le message qu’il n’y a rien qui vaut la peine de faire un don aujourd’hui.

Les défis d’une petite organisation qui a grandi très vite

Ce débat se déroule dans un contexte spécifique, celui d’une organisation qui était autrefois petite et courageuse, mais qui est maintenant devenue un acteur clé de la philanthropie.

Il y a environ une décennie, Holden Karnofsky et Elie Hassenfeld ont quitté leur emploi dans la finance et ont décidé qu’ils voulaient donner leur argent, idéalement là où il serait utilisé au mieux pour résoudre de grands problèmes mondiaux. Mais quand ils ont cherché où cela pouvait être, ils ont trouvé toutes les réponses existantes vraiment insatisfaisantes. Toute cette publicité qui dit des choses comme « une année d’eau propre et salubre pour un enfant » pour 15 $ ? Ces chiffres n’avaient pas tendance à refléter les coûts de logistique et de maintenance, et variaient énormément selon le programme et la situation spécifiques.

Et il y a de vrais compromis impliqués dans une telle décision, des compromis qui avaient rarement été examinés au microscope auparavant. Disons que vous voulez dépenser 100 $ pour aider — faites-vous un don de 100 $ directement pour vacciner les enfants d’un pays pauvre, ou faites-vous en sorte que cet argent serve à faire pression sur le gouvernement de ce pays pour vacciner les enfants ? Avec quelle approche votre dollar irait-il plus loin ? Et si une intervention sauve la vie des enfants et qu’une autre intervention sort les familles de la pauvreté — laquelle est la meilleure ? De combien devriez-vous escompter le bien fait à l’avenir ? Dans quelle mesure une intervention devriez-vous être prêt à financer une intervention incertaine ?

Pour Karnofsky et Hassenfeld, déterminer où leur argent ferait le plus de bien a tourné être ridiculement dur. De cette reconnaissance est venue GiveWell, qui essaie de répondre à une telle questions de manière très rigoureuse.

Ce n’est pas un travail facile. L’équipe de GiveWell s’est efforcée de répondre à des questions comme celles ci-dessus, et bien que les gens puissent avoir désaccords, ils ont été largement considérés comme une force positive dans l’effort pour lutter contre la pauvreté dans le monde.

Et beaucoup d’autres personnes doivent le penser aussi : le nombre de personnes qui font des dons aux principales organisations caritatives de GiveWell a augmenté à un rythme fulgurant. En 2010, GiveWell estime avoir déplacé 1,5 million de dollars. En 2020, il estimé GiveWell déplacé 250 millions de dollars. Cette année, il s’attend à lever 500 millions de dollars — et sa décision de dépenser 400 millions de dollars, c’est ce qui a causé une telle controverse.

Une partie de la réponse à GiveWell peut être attribuée au fait qu’il est devenu si important et influent. Lorsque vous êtes un petit évaluateur caritatif qui gère environ un million de dollars de financement, il y a certaines questions dont vous n’avez pas à trop vous soucier. Si vous trouvez un bon organisme de bienfaisance, il peut probablement utiliser un million de dollars supplémentaires pour ses programmes, alors la prochaine étape est simple : donnez-lui de l’argent !

Plus abstraitement, si vous avez un ensemble de valeurs profondément personnelles et idiosyncratiques, vous n’avez pas à vous soucier de savoir si vous allez changer fondamentalement les priorités organisationnelles des organisations caritatives dans votre domaine : vous pouvez simplement donner votre argent aux organisations alignées avec vous et non s’inquiéter des répliques de ce mouvement.

Mais lorsque vous déplacez 500 millions de dollars, cela devient de véritables considérations.

« donner maintenant » contre « donner plus tard » peut-il jamais être réconcilié ?

Les organismes de bienfaisance et les chercheurs sur l’efficacité des organismes de bienfaisance avec lesquels nous avons parlé ont vu le débat GiveWell-GiveDirectly comme une petite partie d’une conversation plus large sur la façon d’utiliser l’argent de la manière la plus efficace – un débat qui ne sera pas réglé de si tôt. Ce n’est pas aussi simple que « donner maintenant » ou « donner plus tard » ; il y a des complexités au sein de cette dichotomie, et d’autres facteurs au-delà qui ont fait surface dans cette discussion.

Dans certains cas, la planification à long terme peut nécessiter une action maintenant. Par exemple, un groupe comme le Malaria Consortium – qui gère le programme de chimioprévention du paludisme saisonnier recommandé par GiveWell, ainsi que d’autres travaux sur le paludisme et d’autres maladies – pourrait avoir besoin d’une promesse de financement pendant deux ans pour établir des opérations dans une nouvelle zone.

Wendy Harrison de la SCI Foundation, qui gère des programmes contre les infections parasitaires par des vers comme la schistosomiase, m’a expliqué à quel point la rentabilité peut être différente selon les horizons temporels lorsque vous essayez d’éliminer une maladie. « C’est compréhensible, parce que vous devez traiter tout le monde, dans des endroits très éloignés, les coûts pour trouver les cas et s’assurer qu’ils sont traités augmentent », a-t-elle déclaré.

Ainsi, alors que les interventions à court terme et très rentables sont excellentes, elle voit « un rapport coût-efficacité potentiellement plus élevé si vous fixez un horizon à très long terme de l’objectif d’élimination » – parce que si la maladie est éliminée, vous n’avez plus à consacrer des ressources à des traitements à plus court terme.

De plus, il est également reconnu qu’il existe de nombreux autres domaines intéressants à consacrer qui pourraient ne pas être en mesure de rivaliser avec la santé en termes de rentabilité à court terme pour les vies humaines sauvées.

Dan Stein, de Giving Green, un organisme caritatif de recommandation pour le changement climatique, déclare : «[GiveWell has] une lentille très spécifique en termes de choses qui sont très certaines, ont une rentabilité très élevée et sont très évolutives dans le domaine de la santé publique, et je pense que je pense certainement qu’il existe de très bonnes options en dehors de cette boîte qui pourraient même être mieux, ils sont juste moins certains.

Radha Rajkotia d’Innovations for Poverty Action, qui évalue l’efficacité des programmes de développement, pense que la quantité de ressources actuellement mobilisées pour donner efficacement offre une opportunité pour un engagement plus large : « Galvanisons d’autres formes de capital. Galvanisons le capital intellectuel. Fixons un ordre du jour au sein de cette communauté qui consiste un peu à placer des paris. »

Mais le débat peut également inciter à reconsidérer des hypothèses de longue date sur la réduction de la pauvreté. Justin Sandefur du Center for Global Development nous a dit il y a une « présomption inévitable qui accompagne la philanthropie », où les riches donateurs et les philanthropes prennent des décisions au nom des pauvres du monde.

Il a partagé une expérience dans laquelle les chercheurs ont réuni des Tanzaniens ordinaires et les ont interrogés sur ce que le gouvernement devrait faire avec un afflux potentiel d’argent provenant des ressources naturelles, puis ont interrogé à nouveau les mêmes personnes après avoir parlé avec des experts et discuté.

« Je pense que certains d’entre nous y sont allés en pensant qu’il y aurait beaucoup d’enthousiasme pour les transferts en espèces et pour la distribution directe des ressources », a déclaré Sandefur. Mais ce qu’ils ont découvert, c’est que les participants à l’étude « au cours du processus de délibération se sont quelque peu éloignés de l’argent liquide pour dépenser davantage en services sociaux essentiellement » – ce qui a renversé les hypothèses des chercheurs sur les préférences des bénéficiaires.

Cette étude n’est pas le but ultime de déterminer ce que veulent les destinataires, mais elle suggère la valeur d’inclure les valeurs et les opinions des personnes dont la vie est affectée par le fait que les philanthropes donnent maintenant ou plus tard.

Aussi épineux que soit ce désaccord, à un certain niveau, il devrait combler les gens qui se soucient des pauvres du monde avec optimisme. Le défi de savoir quand donner est un problème auquel est confrontée la communauté des donateurs efficaces – menée par le travail de groupes comme GiveWell et GiveDirectly – parce que la communauté est devenue si grande.

Il y a tellement d’argent qui va aux œuvres caritatives efficaces qu’un grand nombre des interventions évidentes sont désormais entièrement financées. Déterminer ce qu’il faut faire ensuite est une question moralement urgente, une question qui pourrait avoir d’énormes conséquences pour des millions de personnes dans le présent et l’avenir. Mais qu’il s’agisse d’une question est un signe que le monde, du moins sur ce front, va dans la bonne direction.

