Les organismes de l’industrie demandent six mois supplémentaires pour mettre en œuvre de nouvelles normes de stockage de données de carte

Deux associations industrielles – Merchant Payments Alliance of India (MPAI) et Alliance of Digital India Foundation (ADIF) – ont déclaré mercredi avoir demandé à la Reserve Bank of India (RBI) de prolonger la date limite du 31 décembre pour la mise en œuvre des normes liées à la tokenisation des opérations par carte.

MPAI est un consortium de commerçants qui acceptent les paiements numériques et compte parmi ses membres Microsoft, Netflix, Spotify, Zoom, BookMyShow, Disney+Hotstar, Future Generali, Policybazaar et Times Internet. Alliance of Digital India Foundation (ADIF) est un groupe de réflexion pour les start-ups numériques, dont les membres incluent Paytm, Matrimony.com, GOQii et MapmyIndia.

Les deux associations ont écrit à la RBI pour demander une prolongation de la date limite du 31 décembre tout en soulignant les défis opérationnels liés à la transition. « Les commerçants ne peuvent pas commencer les tests et la certification de leurs systèmes de traitement des paiements tant que les banques, les réseaux de cartes et les PA/PG (agrégateurs de paiement/passerelles de paiement) ne sont pas certifiés et disposent d’API stables (interfaces de programmation d’applications) pour des solutions prêtes pour le consommateur » lettre a dit.

La lettre a demandé une mise en œuvre progressive du nouveau mandat, un délai minimum de six mois pour que les commerçants se conforment une fois que les banques, les réseaux de cartes et les PA/PG sont prêts, ainsi que la sensibilisation des consommateurs à l’impact du changement de politique. .

La circulaire de la banque centrale du 7 septembre 2021 a exigé qu’à compter du 1er janvier 2022, aucune entité de la chaîne de transaction ou de paiement par carte, autre que les émetteurs de cartes et les réseaux de cartes, ne stocke de données de carte réelles. Au lieu de cela, ces données devront être converties en codes alternatifs uniques, appelés jetons. Les directives exigent également que toutes les données de carte stockées précédemment soient purgées, à compter du 1er janvier.

Parallèlement, certains grands commerçants ont déjà demandé à leurs clients de passer au cadre de la tokenisation. Il s’agit notamment des opérations indiennes d’Uber et de Zomato. Mastercard et Google Pay se sont associés pour offrir des services de tokenisation et permettre aux utilisateurs de l’application de payer avec leurs cartes sans avoir à partager leurs informations d’identification avec un tiers. Mercredi, le fournisseur de services PG Pine Labs a annoncé le lancement d’une solution de tokenisation qui fonctionne sur les principaux réseaux de cartes.

