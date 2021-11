En 1988, 24 ans après leur premier numéro 1 américain, les Beach Boys ont marqué, ce qui est à ce jour, leur dernier numéro 1 américain. , a été écrit par Mike Love du Les garçons de la plage, John Phillips de Les mamans et les papas, et Scott McKenzie qui a eu un énorme succès avec « San Francisco (Soyez sûr de porter des fleurs dans vos cheveux). » Terry Melcher, qui a chanté en duo avec Bruce Johnson, a appelé, astucieusement, Bruce et Terry, et qui était aussi le fils de Doris Day et le premier producteur de Byrds a également obtenu un crédit de co-écriture et a produit « Kokomo ».

« Les Robins, un groupe de doo-wop noirs à LA, ont coupé ‘Smokey Joe’s Café’ écrit par Lieber & Stoller. Cela m’a beaucoup influencé quand je suis allé écrire Kokomo. – Mike Amour.

Kokomo est en fait un nom qui a joué une histoire longue et variée dans la musique populaire, une histoire que vous ne pouviez pas commencer à inventer. L’une de ses manifestations les plus étranges était le pseudonyme du pianiste de formation classique Jimmy Wisner). Le diplômé de Temple University avait formé un trio de jazz en 1959 avec Mel Torme entre autres, Mel a également enregistré une chanson sur Kokomo. Wisner a eu l’idée de « rocker les classiques » – pas original, mais comme cela arrivait souvent avec ces disques, c’était une idée unique qui a fonctionné.

Il a joué la mélodie du Concerto pour piano de Greig et il l’a fait en la mineur, d’où le nom du single, « Asia Minor ». Incapable d’obtenir une sortie via un label établi, grand ou petit, Wisner a décidé de lancer le sien – Future Records. Il est devenu un succès local et a rapidement obtenu une sortie nationale via le label filiale londonien Felstead. Il a fait n ° 8 en Amérique au printemps 1961 et n ° 35 en Grande-Bretagne. Wisner avait adopté le nom Kokomo pour protéger sa réputation de jazz, et au moment de la sortie du single, il n’a jamais donné d’interview ni publié de photo. Il y a eu quatre autres singles en 1961 et au début de 1962, mais aucun n’a même failli figurer dans les charts ; en Grande-Bretagne, le seul autre single qu’il a sorti était son quatrième album aux États-Unis.

Wisner n’est pas revenu au jazz, il est resté dans la pop mainstream, arrangeant et produisant. Parmi les disques sur lesquels il a travaillé figuraient « 1-2-3 » de Len Barry, The Cowsills, « The Rain The Park and Other Things », ainsi que plusieurs de l’un des groupes d’harmonie par excellence des années 60, Spanky et Our Gang. . Wisner a également co-écrit le dernier numéro 1 britannique de Searchers, « Don’t Throw Your Love Away » et a travaillé avec Barbara Streisand, Al Kooper, Iggy Pop, Brigitte Bardot et a joué de l’orgue sur « Palisades Park » de Freddy Cannon. Tu vois, tu ne pouvais pas commencer à inventer ça !

En février 1936, Kokomo Arnold a accompagné Peetie Wheatstraw pour la première fois, mais c’était loin d’être la première session de Kokomo. Il a enregistré pour la première fois en 1930 lorsque le natif de Géorgie, âgé de 29 ans, a sorti un disque sous le nom de Gitfiddle Jim; généralement, Kokomo était connu à cette époque par son prénom, James Arnold.

Arnold était un guitariste de slide gaucher, qui vivait à Chicago et travaillait comme bootlegger. Robert Johnson a ensuite retravaillé la chanson sous le nom de « Sweet Home Chicago ». Arnold lui-même avait basé la chanson sur « Kokomo Blues », un enregistrement de 1928 de cet autre guitariste de contrebande Scrapper Blackwell. D’un autre côté, « Milk Cow Blues », qui sera également retravaillé par d’autres, dont Bob Wills et Elvis Presley.

Et c’est loin de tout. Louis Armstrong, Dinah Shore, John Renbourn Little Feet et Eric Bibb ont tous enregistré des chansons sur Kokomo.

Kokomo est aussi un endroit réel, mais pas « au large des Florida Keys ». C’est en fait six endroits car il y a un Kokomo dans l’Indiana, le Missouri, l’Arkansas, le Colorado, Hawaï et le Texas. En plus d’être un lieu, c’était une marque populaire de café des années 1920. Dans les années 1970, il y avait un groupe nommé Kokomo, contenant deux membres du Grease Band de Joe Cocker dans le line-up. (Ils ont eu un succès éphémère sur le circuit rock.)

Écoutez toutes les itérations sur ‘Kokomo’ ici.