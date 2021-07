Les Orioles de Baltimore annulent Diplo à la suite d’allégations d’agression sexuelle

in

Les Orioles de Baltimore ont annulé une prochaine représentation de Diplo au milieu d’allégations d’agression sexuelle.

L’équipe a tweeté vendredi que la représentation du 24 juillet à Oriole Park à Camden Yards était annulée. “Les fans qui ont acheté des laissez-passer sur le terrain avec des billets de match pour le concert de Diplo le 24 juillet recevront un remboursement”, indique le tweet.

Les Orioles de Baltimore n’ont pas précisé pourquoi le concert a été annulé. Mais l’annulation est intervenue quelques heures seulement après que le Baltimore Sun a publié une lettre cinglante aux éditeurs demandant comment l’équipe pourrait continuer le concert.

« Les Orioles promeuvent toujours d’être une option de divertissement familiale dans notre grande ville. Ils ont également fait de grandes choses pour les femmes et les droits des femmes, notamment en célébrant le 100e anniversaire du droit de vote des femmes », commence la lettre.

“C’est très préoccupant à la lumière de la nouvelle du 7 juillet selon laquelle Diplo est accusé d’agression sexuelle après avoir forcé un fan à lui faire une fellation après un spectacle à Vegas en 2019, qu’elle a prétendu avoir filmé. Si les Orioles sont une équipe si familiale et se soucient vraiment des femmes, ils doivent se séparer de Diplo et se lever et annuler ce concert d’après-match.

Diplo est accusé dans un procès d’avoir enregistré une rencontre sexuelle avec une femme et de l’avoir diffusée en ligne. La femme allègue également qu’elle a contracté des infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia et le VPH, à la suite de leurs relations sexuelles.

« Diplo est un auteur-compositeur et producteur de disques à succès. C’est aussi un homme blanc d’âge moyen qui cible de très jeunes femmes et filles noires pour agression sexuelle », indique le procès obtenu par Rolling Stone.

“Diplo sollicité [the plaintiff] pour le sexe quand elle était mineure. Plus tard, il a eu des relations sexuelles avec elle à deux reprises, sans révéler qu’il avait des infections sexuellement transmissibles (IST), qu’il lui a données. Quand elle a parlé de son comportement abusif, il a riposté contre elle en publiant des photos de son vagin et de ses seins sur les réseaux sociaux sans son consentement.

L’avocat de Diplo a déclaré que les allégations formulées dans le procès faisaient “partie d’une campagne en cours menée par une seule personne”. Il dit que le procès est une tentative d’extorquer son client à payer. “Il ne sera plus extorqué ou harcelé par elle”, a déclaré l’avocat Bryan Freedman.

Que les allégations soient vraies ou non, les Orioles de Baltimore ne veulent rien avoir à faire avec Diplo. Il est également intéressant de voir une organisation répondre aussi rapidement aux critiques, puisque l’événement a été annulé le jour même de la publication de la lettre.