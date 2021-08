Les Orioles ont été légendairement, historiquement horribles

Ça a été une sacrée saison pour les Orioles. Un véritable enfer, comme le feu et le soufre, de minuscules diables de dessins animés avec des fourches – vous voyez l’image. Assis à 38-85, Baltimore est la pire équipe de la Major League Baseball, et ce n’est même pas proche. Maintenant, au milieu d’une séquence de 18 défaites consécutives, il est difficile de savoir jusqu’où va le trou, et c’est vraiment remarquable.

Si les Orioles perdaient mardi contre les Angels, ils auront égalé la plus longue séquence de défaites depuis le début du siècle, égalant les Royals de 2005 qui ont perdu 19 matchs. Sur le papier, cela peut sembler pas trop mal, car 16 ans, ce n’est pas une vie, surtout au baseball. Cependant, c’est à quel point une séquence de 18 matchs consécutifs est proche de l’immortalité qui doit être remarquée.

La plus grande séquence de défaites de tous les temps appartient aux colonels de Louisville de 1889, qui ont perdu 26 matchs avant de gagner. Avec 23 défaites consécutives, les Phillies de Philadelphie de 1961 détiennent la plus longue séquence de défaites de l’ère moderne. Il est tout à fait possible avec sept matchs au cours de la semaine prochaine que les Orioles puissent battre un record remontant à avant lorsque les résidents de Baltimore avaient de l’électricité.

Les pertes elles-mêmes ne sont qu’une partie de l’histoire. Cela va tellement plus loin et devient encore plus tragique.

Cela commence par le différentiel de course, et je vous promets que c’est bien pire que vous ne pouvez l’imaginer. Prêt? Les Orioles de Baltimore ont un différentiel de -233 cette saison. En moyenne, cela signifie que sur leurs 123 matchs, les Orioles ont perdu en moyenne 1,8 points. Pour mettre cela en contexte, la pire équipe suivante en différentiel est les Pirates à -188, et une seule équipe au cours des 20 dernières années a terminé avec un différentiel pire que -300. Les Tigres en 2019 avec -333 et les Tigres 2003 avec -337. Si les Orioles maintenaient leur rythme de saison maintenant, ils termineraient à -306.

Hé, au moins ce n’est pas historique, non ? Attendez-le.

Au cours de cette séquence de 18 défaites consécutives, les Orioles sont, comme vous vous en doutez, pires qu’ils ne l’ont été toute la saison. Rappelez-vous comment nous avons dit qu’ils perdaient en moyenne 1,8 points ? Eh bien, au cours de cette séquence, ils ont perdu en moyenne 5,77 points POUR UN TOTAL DE -104 AU COURS DES 18 DERNIERS MATCHS. Pensez à quel point c’est remarquable pendant un instant. Avec le vaste calendrier de la MLB, les Orioles ont abandonné un différentiel de -129 en 105 matchs, puis un autre -104 lors des 18 matchs suivants.

Oui, il est très peu probable que les Orioles restent CE mauvais pour le reste de la saison régulière 2021, mais imaginez un instant qu’ils le fassent. Cela signifierait que Baltimore termine la saison avec un différentiel de course de -400. Ils seraient la seule équipe de l’ère moderne à éclipser la barre magique des -400.

Heureusement pour les Orioles, ils seraient encore loin de la pire équipe MLB de tous les temps : les légendaires horribles 1899 Cleveland Spiders. Les Spiders ont terminé avec un différentiel de -723, qui ne sera jamais, jamais cassé. Ils formaient une équipe si mauvaise que le journaliste sportif Elmer Bates a craché un feu brûlant lorsqu’il a écrit à leur sujet en 1899 pour The Sporting News.

« Vous avez tout à espérer et rien à craindre. Les défaites ne vous énervent pas et ne perturbent pas votre sommeil. Une victoire occasionnelle procure à la fois surprise et plaisir. Vous ne risquez pas d’être déplacé par une équipe qui a été désignée par les critiques comme mauvaise. . . On ne vous demande pas cinquante fois par jour : « Quel est le score ? Les gens tiennent pour acquis que le club a été vaincu. . “

Cependant, au crédit de Baltimore, s’ils ont joué toute la saison comme ils l’ont fait au cours de ces 18 derniers matchs, ils seraient au-delà de la légende. Supposons un instant qu’ils aient été aussi mauvais toute la saison et que les Orioles de Baltimore 2021 termineraient une saison de 162 matchs en MLB avec un différentiel de -934 – détruisant les terribles et terribles Spiders de 1899 pour une suprématie terrible au baseball.

Bien sûr, ce n’est décidément pas amusant pour les fans d’Orioles. C’est la définition de la douleur sportive, mais il y a aussi de la beauté en elle. Faire partie de l’histoire ne consiste pas simplement à embrasser les bonnes parties, mais aussi l’angoisse. Accepter l’horreur aussi bien que le triomphe, alors la future victoire peut être tellement plus douce. Savourez ce moment, fans d’Orioles, car vous pourriez assister à quelque chose qu’aucun fan de baseball n’a jamais vu auparavant.