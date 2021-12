Les ornements exotiques seront plus faciles à démarrer avec l’événement du 30e anniversaire de Destiny 2

Au cours des dernières semaines, Bungie a détaillé de nombreux changements concernant les capacités de grenade et de mêlée, ainsi que les super temps de recharge. Dans le dernier This Week At Bungie avant la sortie de son DLC pour l’événement du 30e anniversaire, il a également parlé des changements apportés aux ornements d’armes exotiques.

Jusqu’à présent, les ornements d’armes et d’armures exotiques étaient récompensés par des engrammes brillants et achetés avec de l’argent ou de la poussière brillante au kiosque Eververse. À partir du 7 décembre, des ornements exotiques seront disponibles à l’achat dans la section cosmétique de l’équipement sur l’écran d’inspection. Pour les armures, les joueurs peuvent également utiliser l’onglet Personnalisation de l’apparence.

Eververse continuera de vendre des ornements, donc ce changement ne rend pas le magasin inutile, mais il permet aux joueurs de découvrir plus facilement de nouveaux ornements. Bungie a également ajouté dans le TWAB que « Les ornements en vedette peuvent être achetés avec de l’argent. Si l’ornement est disponible pour Bright Dust une semaine donnée, il sera également disponible pour Bright Dust sur l’écran d’inspection. » Sur Twitter, Bungie a expliqué que les ornements tourneront au fil des saisons.

Également lors de l’événement du 30e anniversaire, l’arc exotique Le Monarque reçoit un autre ornement basé sur un sondage communautaire. Les joueurs peuvent également le récupérer sur leurs écrans d’inspection.

L’événement du 30e anniversaire de Bungie commence le 7 décembre et s’articule autour d’un nouveau donjon et d’une activité à 6 joueurs basée sur la célèbre grotte de butin Destiny 1.

