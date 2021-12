Les orphelins dus à des violences sexistes auront également une pension lorsque le meurtrier n’est pas leur père

14/12/2021 à 08:19 CET

Violeta Molina Gallardo

332 enfants sont devenus orphelins à la suite de la violences sexistes depuis 2013. Pour nombre d’entre elles, le meurtre de leur mère a également déclenché une situation de vulnérabilité et la pauvreté. Le Congrès des députés a accepté d’appliquer une loi qui soutiendra la plupart des groupes dont le PP, pour éviter que ces mineurs ne soient confrontés à une spirale de difficultés économiques et bureaucratiques après la perte de leur mère.

La nouvelle loi comblera des lacunes évidentes pour réparer les dégâts de estos pequeños, especialmente los que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad: una vez se apruebe, los hijos de mujeres asesinadas por hombres que no son sus padres tendrán derecho a prestación o pensión de orfandad -a diferencia de lo que venía sucediendo- et la adoption des orphelins par des proches n’entraînera pas la perte de l’aide aux orphelins lorsque la cellule familiale a de faibles revenus.

Dans de nombreux cas, la famille a dû renoncer à l’adoption parce que cela signifiait se retrouver sans aide financière. Une autre casuistique à laquelle on répond sont les cas de présomption d’abandon par le père et il y a une situation évaluée de vulnérabilité. Ce sont des mesures convenues par le PSOE et United We Can qui seront largement approuvé.

Ce mardi, la Commission pour l’égalité de la Chambre basse connaîtra le texte juridique de la présentation.

La future loi organique visant à améliorer la protection des orphelins victimes de violences basées sur le genre comprend des améliorations visant à alléger la bureaucratie que ces familles doivent faire face aux procédures successorales en plein deuil.

« L’objectif de la loi est que les enfants des victimes mortelles de violences de genre ne pas rester dans une situation d’impuissance du point de vue familial et aussi du point de vue économique, qu’ils n’aient pas à se voir dans une situation qui empêche le plein développement de leur vie. Qu’elles retrouvent une vie normale le plus tôt possible et soient des adultes en bonne santé et à part entière », affirme la directrice de la Fondation des femmes, Marisa Soleto.

La Fondation des femmes et le Fonds de bourses d’études Soledad Cazorla, qui se consacrent à la prise en charge de ces familles, sont ceux qui ont mis sur la table la dure réalité de ces enfants, la labyrinthe bureaucratique et la situation de vulnérabilité et même de pauvreté à laquelle elles sont confrontées après le crime de leurs mères. Leurs revendications ont été recueillies par le PSOE sous la forme d’un projet de loi.

La loi attribuera la compétence en matière de propriété aux tribunaux pour violences faites aux femmes, ce qui facilitera les procédures de succession. Il intégrera des mesures liées à la simplification de la dissolution du régime économique de la propriété commune et à l’exonération fiscale des mutations immobilières et de l’augmentation de la valeur des terrains urbains.

Pour cela, le texte juridique modifie la loi organique du Pouvoir Judiciaire et le Code de Procédure Civile.

« Il est évident qu’un mineur, même un adulte dans sa prime jeunesse, entre dans une situation de vulnérabilité lorsqu’un crime dû à la violence de genre se produit. Tous ces types de mesures visent à contrer cette vulnérabilité : il s’agit de arrêter d’être vulnérable dès que possible, que vous pouvez reprendre votre vie en main dès que possible », souligne Soleto.

Large soutien

Le texte résultant de la présentation comptera avec un large soutien parlementaire, comme l’a appris El Periódico de España. Le PP, qui a présenté deux amendements au projet de loi, soutiendra la règle, tout comme les C et le large spectre de gauche.

« C’est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Le pacte entre les groupes est un facteur qui contribue à faire avancer les droits des femmes victimes, et dans ce cas de leurs fils et filles. Et il nous permet de continuer à améliorer la système de réparation des dommages des orphelins et des orphelins », souligne la directrice de la Fondation des femmes.

« Le coup émotionnel de vivre un crime de violence de genre est irréparable« Soleto continue, mais il est nécessaire de rechercher une protection adéquate contre la pauvreté et la vulnérabilité.

Les amendements des populaires sont liés à la mention du Pacte d’État contre les violences de genre -qui exige des actions pour protéger les mineurs victimes de violences sexistes- et le lancement, dans un délai de trois mois, d’une campagne pour faire connaître l’existence de ces droits orphelins.

Le Pacte d’État contre la violence de genre exhorte étendre et améliorer les mesures visant leur assistance et leur protection, avec l’introduction de nouvelles prestations dans les cas d’orphelins à la suite de cette violence de genre ; de revoir les mesures civiles liées à leur garde à vue; promouvoir des actions de renforcement dans le domaine éducatif et promouvoir la spécialisation des points de rencontre familiale pour les cas liés à la violence de genre ».

Déposée par le groupe socialiste, la proposition a fait un premier grand pas lorsque le PSOE et United We Can ont accepté des amendements communs au texte. L’accord a été prolongé et, comme on pouvait s’y attendre, la plénière du Congrès l’approuvera avant la fin de l’année.

Cette loi améliore la norme pour améliorer la situation des orphelins des filles et des fils de victimes de violence de genre, approuvée en 2019 et qui a déjà fait les premiers pas dans la protection économique des orphelins, bien qu’ils aient été pas insuffisant.

Demande de l’aide

le 016 au service des victimes de toutes les violences faites aux femmes. C’est un téléphone gratuit et confidentiel qui offre un service en 53 langues et ne laisse aucune trace sur la facture. Des informations sont également proposées par e-mail 016-online@igualdad.gob.es et conseils et prise en charge psychosociale via le numéro WhatsApp 600 000 016. De plus, les mineurs peuvent contacter le numéro de téléphone de l’ANAR 900202010. Toutes les ressources contre la violence de genre.