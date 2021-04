Les orphelins inconnus de Covid-19 – Vox

La pandémie de Covid-19 est une crise multiple en une, et notre fixation sur les décès et le nombre de cas peut masquer certains des dommages collatéraux de la pandémie. Mais une plus grande partie des retombées connexes est maintenant en vue, en particulier en ce qui concerne les enfants.

Les chercheurs estiment maintenant que plus de 40000 enfants aux États-Unis ont perdu un parent à cause de Covid-19. Selon les estimations publiées récemment dans JAMA Pediatrics, pour 13 personnes décédées de Covid-19 aux États-Unis, une personne de moins de 18 ans perd un parent.

Cela fait partie d’une crise de deuil plus large qui risque de faire des ravages durables sur la société. La mort d’un être cher à tout âge est difficile. Mais pour les jeunes, cela peut être particulièrement déstabilisant, modifiant le cours de leur vie.

Lorsqu’un jeune perd un parent, il ne perd pas seulement quelqu’un qu’il aime, il perd son soutien financier. Ils courent un plus grand risque d’abandonner l’école (à tous les niveaux); pour l’anxiété, la dépression, l’alcool et d’autres problèmes de toxicomanie; et le sentiment d’avoir perdu le contrôle de leur vie.

«De plus», écrivent les auteurs de l’estimation de JAMA Pediatrics, «les pertes de Covid-19 se produisent à un moment d’isolement social, de tension institutionnelle et de difficultés économiques, laissant potentiellement les enfants endeuillés sans le soutien dont ils ont besoin.»

Par rapport aux enfants blancs, une plus grande proportion d’enfants noirs ont probablement perdu leurs parents

Les chercheurs ne connaissent pas précisément le nombre d’enfants aux États-Unis qui ont perdu un parent à cause de Covid-19. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recueillent des données sur les personnes décédées de Covid-19, mais pas sur les survivants qu’ils laissent derrière eux. (Et bien que ces estimations ne soient pas internationales, nous pouvons supposer qu’avec plus de 3 millions de décès confirmés de Covid-19 dans le monde – certainement un sous-dénombrement – plusieurs dizaines de milliers d’enfants en dehors des États-Unis ont également perdu leurs parents.)

Mais, ils estiment qu’il existe des disparités raciales parmi les enfants orphelins aux États-Unis. Nous savons que Covid-19 a pris des minorités plus jeunes que les Blancs. Et dans l’article de JAMA Pediatrics, les auteurs estiment que si les enfants noirs représentent 14% de la population totale d’enfants aux États-Unis, ils représentent 20% des enfants qui ont perdu un parent à cause de Covid-19. (Cette analyse particulière n’a estimé que le fardeau des enfants blancs noirs et non hispaniques.)

«Ces conséquences pourraient se produire à long terme», déclare Ashton Verdery, co-auteur de l’article et sociologue de Penn State qui étudie les coûts sociétaux du deuil. Les recherches sur le deuil dans l’enfance, dit-il, indiquent que «des écoliers qui allaient autrement aller à l’université mais ne le feront pas parce qu’ils ont vécu la mort d’un parent de Covid-19».

L’impact de ces décès est si puissant que le deuil est considéré comme une source de disparités raciales en matière de santé et d’éducation en Amérique. À 20 ans, un enfant noir est deux fois plus susceptible de connaître la mort d’une mère et 50% plus susceptible de connaître la mort d’un père. La pandémie aggravera probablement cette tendance.

Tout au long de la pandémie, il y a eu un récit selon lequel les décès sont pour la plupart des plus anciens et des plus fragiles, et c’est globalement vrai en termes de qui est le plus à risque de mourir de Covid-19. Mais cela obscurcit le fait que des personnes d’âge moyen et des personnes légèrement plus âgées sont décédées et qu’elles ont peut-être laissé derrière eux des enfants de moins de 18 ans.

Selon le CDC, plus de 104 000 personnes âgées de 30 à 64 ans sont décédées de Covid-19 aux États-Unis (sur un total de plus d’un demi-million de décès). «Les chiffres sont tout simplement stupéfiants», déclare Verdery.

Il n’y a personne en charge d’aider les enfants en deuil

Les chercheurs disent qu’il doit y avoir un meilleur système de suivi pour ceux qui ont perdu leurs parents à cause de Covid-19. «Pour aider ces enfants, nous devons savoir qui ils sont», écrivent Verdery et ses co-auteurs dans le Washington Post. «Après le 11 septembre, le gouvernement fédéral a orchestré un grand effort pour soutenir les familles qui ont perdu des êtres chers. Nous n’avons pas encore d’institution dont le travail consiste à recueillir les noms des enfants qui ont perdu un parent ou un tuteur principal et de les mettre en relation avec les services. »

Le moment choisi pour l’aide pourrait être crucial. «Les deux premières années après la perte d’un parent sont une période de risque critique de développer une dépression», a écrit Kathryn Cullen, psychiatre à la faculté de médecine de l’Université du Minnesota, dans un éditorial de 2018 dans The American Journal of Psychiatry.

Elle commentait une étude qui a suivi 216 jeunes pendant sept ans après le décès d’un parent et les a comparés à une cohorte similaire qui n’a pas perdu de parent. Il a révélé que les enfants endeuillés étaient plus susceptibles de souffrir de dépression que les enfants non endeuillés 21 mois après le décès. Et ceux qui ont vécu ce deuil prolongé étaient alors plus à risque de «déficience fonctionnelle» (c’est-à-dire de perturbation de leur vie quotidienne) et de dépression à 33 mois.

«Nous ne les mettons même pas en contact avec les avantages auxquels ils ont droit»

Le soutien à un enfant en deuil pourrait inclure des conseils individuels, des cahiers d’exercices et des camps ou des programmes de groupe. L’Alliance nationale pour les enfants en deuil dispose de ressources et d’un répertoire régional pour aider les enfants à faire face à la perte. Il existe également des séances de thérapie en ligne destinées aux enfants qui ont besoin d’aide pour lutter contre la dépression et l’anxiété en général.

La société américaine ne fait pas assez pour protéger matériellement ces enfants endeuillés. Le décès d’un parent signifie aussi souvent la perte de stabilité financière. On estime que moins de 50 pour cent des enfants qui subissent la perte d’un parent reçoivent des prestations de survivant de la sécurité sociale (auxquelles ils peuvent avoir droit). «C’est l’une des statistiques les plus stupéfiantes que j’ai trouvées», déclare Verdery. «Les enfants sont déjà confrontés à tant de choses. Et nous ne les mettons même pas en contact avec les avantages auxquels ils ont droit. »

Tout cela n’est qu’une raison de plus pour nous tous de travailler pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible. Davantage de décès de parents peuvent être évités.