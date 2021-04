Les Oscars 2021 étaient nouveaux et cinématographiques. Mais oh, cette fin ⋆ .

Il ne faisait aucun doute que la 93e cérémonie des Oscars, diffusée dimanche sur ABC, serait unique. C’est comme ça que ça se passe en ces temps de pandémie. Ce que vous obtenez n’est jamais ce que vous avez obtenu, et ce que vous obtenez est ce que vous obtenez.

Toutes les récompenses soucieuses de COVID-19 n’ont pas été couronnées de succès, mais en général, elles ont été au moins aussi bonnes – et aussi frustrantes, aussi tolérables, aussi longues – que la variété pré-pandémique. Et pour le meilleur ou pour le pire, ils ont été inévitablement nouveaux, devant inventer de nouvelles approches pour des spectacles qui, pendant des années et des années, ont à peine différé.

C’était une décision intéressante de confier la série à un véritable cinéaste (et amateur notable de télévision), Steven Soderbergh, qui a produit aux côtés du producteur de films Stacey Sher et Jesse Collins., un producteur de télévision avec une expérience dans le domaine des récompenses; Soderbergh avait laissé entendre à l’avance que la diffusion ressemblerait à «un film», et sur le plan technique, cela pourrait prétendre à cela – l’image a été mise en boîte aux lettres pour un écran plus large et traitée pour paraître plus filmique, ce qui a en fait terni l’image et rendu un événement en direct se sentent moins bien. Dans un souci d’élégance, l’émission courtise la lenteur.

Contrairement au mélange imprévisible de glamour à domicile, de vendredi décontracté et de prêt-à-porter qui caractérisait les Golden Globes Zoomed-in, les Oscars 2021 ont offert une salle pleine de personnes habillées à neuf. Et le choix de Union Station comme site alternatif a été inspiré, même s’il est peu mentionné. C’est l’un des grands monuments de la ville, un fantasme basé sur les traditions de construction régionales, les modes de vie et les mythologies. Il a également été construit à une époque, en 1939, où presque tous les films américains étaient tournés à Hollywood, quelle que soit la partie du monde qu’il voulait représenter.

Le segment d’ouverture consistait en une photo de suivi de Regina King saisissant une statuette et sortant de la cour décorée où un rassemblement avant le spectacle et des interviews avaient eu lieu, à travers le hall principal de la station jusqu’à l’endroit où un club de dîner en terrasse avait été superposé à ce qui était à l’origine la station. billetterie. Les titres de cette séquence suggéraient l’ouverture d’un film; les graphismes étaient exceptionnellement élégants. En tant que première oratrice, elle est devenue l’hôte de facto de ces Oscars supposément sans hôte. (Trébuchant, elle a dit: “Live TV, on y va.”)

«Nous pleurons la perte de tant de personnes», a-t-elle dit, allant droit à un point. «Et je dois être honnête, si les choses s’étaient déroulées différemment la semaine dernière à Minneapolis, j’aurais peut-être échangé mes talons contre des bottes de marche. Je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, voulez atteindre votre télécommande quand vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche, mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent, et aucune renommée. ou la fortune change cela. Compte tenu de la diversité historique des nominés et des lauréats de l’année, et du sujet de nombreux films nominés, ce serait un thème permanent tout au long de la soirée.

Yuh-Jung Youn a remporté en tant qu’actrice dans un rôle de soutien aux 93e Oscars.

(ABC / AMPUS)

Vers la fin du spectacle, les récompenses sont arrivées dans un nouvel ordre, la meilleure image précédant notamment les récompenses pour l’actrice principale et l’acteur. (Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander si c’était sur la théorie que Chadwick Boseman gagnerait à titre posthume pour «Ma Rainey’s Black Bottom» – cela aurait été une grande finition, certainement plus grande, comme la télévision, et on pourrait dire «thématiquement», que la reconnaissance rapide d’un Anthony Hopkins absent, et le rideau.) Il n’y avait pas de numéros de production, à part la marche de Davis sur scène, presque aucune comédie scénarisée – dont certains compteront une bonne chose – aucun montage ne rend hommage à l’art du cinéma.

En même temps, l’objectif déclaré de la soirée était d’aborder des «histoires» sur le cinéma et les cinéastes. Les présentations de chaque nominé, dans chaque catégorie, accompagnaient un petit paquet de faits qui ne me rappelaient rien autant que feu Alex Trebek saluant les candidats sur «Jeopardy!» Ils ont volé de l’esprit comme des feuilles mortes dans une brise légère.

Dans le temps qu’ils ont économisé, les discours ont eu la priorité, et c’était agréable de ne pas entendre les gagnants se jouer longtemps – c’est leur nuit, après tout – ce qui est toujours un rappel que vous êtes coincé dans l’écosystème de la télévision commerciale. Et, comme toujours, les discours peuvent être doux ou poignants ou loufoques ou enflammés (d’une manière généralement sourde). En même temps, vous pouviez voir une certaine logique dans l’ancienne pratique consistant à demander aux nominés de trouver comment dire leur morceau en 30 secondes.

C’était une nuit lente, mais dont on pouvait s’ajuster au rythme, animée par des éclats d’énergie occasionnels. Il y avait Glenn Close qui se tortillait vers «Da Butt», ayant démontré sa connaissance étrangement profonde du groupe de go-go EU, couronnant un morceau de trivia plutôt capricieux sur la chanson des Oscars mettant en vedette DJ Questlove et le comédien et acteur Lil Rel Howery. Il y avait l’actrice principale gagnante Frances McDormand hurlant comme un loup. Tyler Perry, acceptant le Prix humanitaire Jean Hersholt, était illuminé, passant d’une rencontre avec une femme sans-abri à l’expérience de sa mère de Jim Crow à un appel à «quiconque veut me rencontrer au milieu, refuser la haine, refuser un jugement général et pour aider à soulever les pieds de quelqu’un du sol.

Le public a défendu cela. Ça fait ce genre d’année.

