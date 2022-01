Les Oscars 2022 auront un hôte et les cinéphiles ont plein d’idées

ABC a confirmé que les Oscars 2022 auront un hôte, suscitant de nombreuses suggestions parmi les cinéphiles sur Twitter. Le réseau et l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences n’ont pas nommé d’hôte, mais Glen Weiss a été embauché à nouveau pour réaliser et Will Packer a été précédemment nommé producteur. Ce sera la première fois que les Oscars auront un maître de cérémonie depuis que Jimmy Kimmel a accueilli la 90e cérémonie des Oscars en mars 2018.

Craig Erwich, président de Hulu Originals & ABC Entertainment, a annoncé que les 94e Oscars auront un hôte lors du panel d’ABC lors de la tournée de presse virtuelle de la Television Critics Association mardi, rapporte le Hollywood Reporter. « Vous l’avez entendu ici en premier », a déclaré Erwich, sans annoncer un hôte. Lundi, l’Académie a déclaré que Weiss dirigerait l’émission pour la septième fois consécutive.

Après que Kimmel ait accueilli les cérémonies 2017 et 2018, les producteurs Donna Gigliotti et Weiss ont décidé d’aller dans une direction différente pour la cérémonie 2019. Le comédien Kevin Hart a été embauché pour animer, mais Hart a démissionné après que des blagues anti-gaies qu’il avait faites dans des tweets des années plus tôt aient refait surface. Comme il était trop tard pour trouver un nouvel hôte, la 91e cérémonie des Oscars est devenue la première depuis 1989 à se passer d’hôte.

Étonnamment, le format sans hôte s’est avéré être un succès. La cérémonie s’est déroulée à un rythme beaucoup plus rapide et le public a en fait grimpé à 29,56 millions. La cérémonie de 2020, qui s’est tenue juste un mois avant la pandémie de coronavirus, s’est également déroulée sans hôte. La cérémonie de 2021, regardée par seulement 10,4 millions de téléspectateurs, ne comprenait pas non plus d’hôte officiel.

Cette année, les Oscars sont prévus le 27 mars et honoreront les films sortis entre le 1er mars et le 31 décembre 2021, la période d’éligibilité aux précédents Oscars ayant été prolongée en raison de la pandémie de coronavirus. Les nominations seront annoncées le 8 février. Les Governors Awards verront Samuel L. Jackson, Elaine May et Liv Ullman recevoir des Oscars d’honneur le 15 janvier. Danny Glover recevra le Jean Hershold Humanitarian Award.

La star de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, a clairement fait savoir qu’il était intéressé à accueillir les Oscars, il n’est donc pas surprenant que beaucoup de ses fans veuillent que cela se produise. Selon THR, l’Académie a contacté les Pays-Bas à propos de son hébergement, cela pourrait donc devenir une réalité.

L’idée d’avoir l’hôte des Muppets est revenue plusieurs fois. Après tout, la cérémonie est diffusée sur ABC appartenant à Disney et Disney possède les Muppets ! « Je viens de voir que vous envisagez d’avoir un hôte pour les Oscars cette année. J’étais sérieux au sujet de mes suggestions pour les Muppets en tant qu’hôtes. C’est une idée de slam dunk et ne causerait aucune controverse », a écrit un fan.

