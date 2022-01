Les Oscars auront un présentateur après trois ans d’exception

01/12/2022 à 10:04 CET

.

Il semble que petit à petit nous revenions à la normalité. C’est d’ailleurs ce qu’ont décidé les organisateurs du grand gala du cinéma. Les Oscars auront un présentateur dans leur édition 2022, chose qui n’était plus arrivée à la grande fête du cinéma depuis le gala 2018. L’annonce que les Oscars auront à nouveau un maître de cérémonie a été annoncée ce mardi par ABC, la chaîne qui diffuse le gala chaque année, dans un Acte du Association des critiques de télévision (TCA). Pour l’instant, on ne sait pas qui sera le présentateur.

La dernière fois que les Oscars ont eu un présentateur, c’était lors de leur édition 2018, lorsque Jimmy Kimmel, qui avait déjà animé la cérémonie de 2017, a pris les rênes. Mais les choses ont mal tourné en 2019. Kevin Hart a été annoncé comme l’hôte des Oscars 2019, mais 48 heures plus tard, il a démissionné à sa position en raison d’une polémique sur les réseaux sociaux à propos d’anciens messages à contenu homophobe de l’acteur qui ont été publiés sur Twitter entre 2009 et 2011. Avec la démission de Hart, la Hollywood Academy a cherché un remplaçant sans succès et a finalement décidé que la cérémonie 2019 était le premier depuis 1989 sans hôte. Il n’y avait pas non plus de maître de cérémonie aux Oscars 2020 ou 2021.

Les Oscars ont subi une baisse d’audience importante ces dernières années et l’édition 2021 a été la moins suivie par la télévision de son histoire. La 94e édition des Oscars se tiendra le 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles (USA) tandis que les nominés seront annoncés le 8 février.