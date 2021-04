Les Oscars de plus en plus réveillés atteignent les faibles cotes de télévision de tous les temps ⋆ .

Les cotes d’écoute de la télévision pour la cérémonie des Oscars 2021 ont chuté de plus de 50% depuis les cotes d’écoute de la nuit de l’année dernière, a rapporté OutKick lundi.

En utilisant un calcul d’une année sur l’autre, OutKick a constaté que les Oscars, une fois de plus, avaient subi un coup de téléspectateur important et en baisse constante. En 2020, la cérémonie de remise des prix a récolté 18,1 / 33. Cette année, cependant, les chiffres sont tombés à 8,6 / 18.

Après que les notes aux Oscars de l’année dernière aient été les plus basses que la cérémonie de remise des prix ait jamais vues, ne rassemblant que 23,6 millions de téléspectateurs, les attentes pour les chiffres de 2021 étaient faibles. Un producteur aux Oscars a admis au New York Times la semaine dernière que l’infiltration de la politique éveillée pourrait détourner les téléspectateurs de l’émission autrefois influente.

«Un producteur récent des Oscars, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de mesures confidentielles, a déclaré que l’analyse des notes après l’émission indiquait, minute par minute, que de« vastes bandes »de personnes éteignaient leur télévision lorsque les célébrités commençaient à se prononcer sur la politique. », A rapporté le New York Times.

La baisse du nombre de téléspectateurs des Oscars et leur empressement à embrasser des célébrités jaillissant de la rhétorique progressiste de la scène alimentent le divorce de la cérémonie de remise des prix avec le grand public américain.

“L’émission des Oscars est en route pour servir consciemment juste un autre créneau progressiste d’élite, comme” The Late Show “sous Stephen Colbert ou The New York Times”, a écrit Emily Jashinsky du Federalist. «Hollywood travaille sur ces difficultés croissantes, essayant d’augmenter les cotes d’écoute tout en permettant et en encourageant la politique de division et en honorant le cinéma de niche. Il serait peut-être judicieux d’avancer rapidement. »

Alors que certaines célébrités adoptent le changement, d’autres comme Tyler Perry ont montré une réticence à accepter le récit progressiste d’Hollywood qui encourage les gens à haïr.

«Je refuse de haïr quelqu’un parce qu’il est mexicain ou parce qu’il est noir ou blanc ou LBGTQ. Je refuse de haïr quelqu’un parce que c’est un policier. Je refuse de haïr quelqu’un parce qu’il est asiatique », a-t-il déclaré.

Parce que je crois que la plupart des êtres humains pensent de cette façon, mais l’Amérique réveillée essaiera de vous faire taire si vous le dites à voix haute. – Janice Dean (@JaniceDean) 26 avril 2021

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.