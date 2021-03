Les Oscars rejettent les appels vidéo et demandent de l’aide aux nominés

Les appels vidéo ne seront pas une option viable pour les nominés qui souhaitent participer au prochain gala des Oscars, il a assuré l’organisation des prix dans une lettre envoyée ce jeudi aux invités lors de la cérémonie du 25 avril.

« Notre plan est d’organiser un événement intime en personne à Union Station à Los Angeles, avec des éléments supplémentaires du Dolby Theatre à Hollywood. Si votre première question est Est-ce que cela peut être fait en toute sécurité? La réponse est: oui, vous pouvez », précise la lettre signée par les producteurs du gala, Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins.

Pour se conformer aux mesures de distanciation sociale, la Hollywood Academy abandonnera son siège légendaire sur le Hollywood Walk of Fame cette année pour ddéménager à la gare de Los Angeles, où les invités peuvent se retrouver en plein air.

« Ceux qui ne peuvent pas participer en raison de problèmes d’horaire ou en raison de problèmes de voyage, nous voulons que vous sachiez qu’il n’y aura pas d’option pour se connecter par appel vidéo. Nous ferons tout notre possible pour fournir une soirée en toute sécurité en personne pour vous et pour les millions de fans à travers le monde », ont déclaré les producteurs.

Le modèle Grammy

L’organisation estime que les appels vidéo, utilisés lors des Golden Globes et Emmy Awards passés, « diminueront ces efforts ».

Par conséquent, les Oscars suivront le modèle des Grammys passés, qui comportaient une scène extérieure et une courte liste d’invités composé uniquement des nominés et de leurs compagnons.

La presse fonctionnera à distance, à l’exception des responsables de la rediffusion, et Les invitations ne seront pas non plus distribuées aux membres de l’Académie.

« Beaucoup de choses ont été perdues et changées depuis les derniers Oscars. Nous reconnaîtrons que tout en nous souvenant du pouvoir et de la nécessité de raconter des histoires pour connecter les gens du monde entier », ont-ils conclu.

L’Académie a annoncé lundi les nominations pour les 93e Oscars annuels, dans lesquels Mank était le plus nominé avec dix options de statuette. Nomadland, la maxime préférée dans cette étrange saison de récompenses, il a remporté six nominations.